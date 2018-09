Di Luigi Longo

Rischia di scomparire il calcio a Palmi, nei giorni scorsi c’è stato il sequestro dei beni da parte della procura di Palmi al patron Pino Carbone. La Palmese calcio che milita nel campionato di serie D del girone I , rientra tra i provvedimenti dei magistrati. Il nuovo commissario incaricato dalla procura dott. Domenico Larizza è stato costretto a rivolgersi direttamente, tramite manifesto, agli appassionati di calcio della città di Palmi, affinché ci sia uno sforzo collettivo economico, per salvare il calcio a Palmi, dal fallimento sicuro. La situazione è gravissima, non ci sono soldi in cassa per far fronte agli impegni economici per pagare giocatori e tecnici. L’appello dell’amministratore giudiziario non lascia spazio a nessuna interpretazione , se gli appassionati di calcio non intervengono con aiuti economici non ci sono le condizioni per iniziare il campionato di serie D che inizia il 16 settembre. I cittadini e gli imprenditori si mobilitano?