Proseguono le attività di e-distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce in Italia la rete di distribuzione elettrica a Media e Bassa Tensione, per migliorare la qualità del servizio elettrico in Calabria. L’azienda ha, infatti, da poco attivato un nuovo “Centro Satellite”, denominato “La Bruca”, nel Comune di Santa Maria del Cedro (CS). Grazie a tecnologie di ultima generazione e a un avanzato livello di telecontrollo, tale impianto, la cui realizzazione ha comportato un investimento di circa 700 mila euro, consentirà di migliorare la qualità e la stabilità del servizio a tutte le forniture di energia elettrica presenti nella fascia tirrenica della provincia.

Il Centro Satellite è un importante snodo per la distribuzione dell’energia elettrica. È, infatti, un impianto in Media Tensione (20.000 Volt) che, attraverso linee dedicate a elevata affidabilità, riceve l’energia elettrica da una Cabina Primaria e la distribuisce nel territorio in maniera ottimale, attraverso la rete in media tensione sulla quale è inserito. Il nuovo Centro Satellite alimenta la rete di distribuzione dei Comuni di Santa Maria del Cedro, Verbicaro, Scalea, Orsomarso, alla quale è collegato attraverso linee a media tensione prevalentemente in cavo sotterraneo. La sua operatività consentirà un significativo miglioramento della qualità del servizio elettrico in termini di efficienza, affidabilità e sicurezza. Tali miglioramenti saranno evidenti sia in condizioni di normalità, grazie ad una più efficiente distribuzione dei carichi elettrici, sia in caso di guasto, riducendo notevolmente la durata delle interruzioni per cliente e il numero stesso delle interruzioni.

L’impianto sarà, infatti, telecontrollato dai tecnici dell’azienda che, dal Centro Operativo di Catanzaro, controllano H24 tutta la rete elettrica della Calabria. Questo consentirà, in caso di guasto, di poter effettuare, a distanza, opportune manovre sulla rete dell’area per isolare i tratti non funzionanti e far transitare l’energia elettrica attraverso altre linee. Sarà così possibile, in breve tempo, rialimentare la maggior parte della clientela, ancora prima di effettuare l’intervento sul posto. I lavori realizzati fanno parte di un importante piano di interventi di e-distribuzione che punta su due aspetti: l’innovazione tecnologica, che prevede l’installazione di dispositivi di ultima generazione che aumentano il livello di automazione e garantiscono il tempestivo controllo anche da remoto, e l’attivazione di nuovi tratti di rete elettrica che, integrandosi con quelli già esistenti, permettono di migliorare ulteriormente l’affidabilità e la flessibilità delle rete elettrica di distribuzione a servizio di cittadini del territorio.