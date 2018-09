“Sollecitato dagli imprenditori dell’area Industriale di San Gregorio Reggio Calabria, segnalo all’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Falcomatà, ed in particolare modo ai consiglieri comunali di maggioranza espressione del territorio della zona sud cittadina, di attenzionare e risolvere urgentemente come già segnalato da più di 4 mesi dai residenti, ma purtroppo come ormai prassi consolidata “Falcomatiana” le segnalazioni sono rimaste inascoltate, le segnalazioni sono mirate al ripristino del manto stradale dissestato, che dovrebbe anche interessare tutte le strade della Città Metropolitana di Reggio Calabria con la relativa segnalazione orizzontale”.

È quanto afferma Nuccio Pizzimenti, dirigente del Coordinamento Provinciale Enti – Locali di Forza Italia, Città Metropolitana di Reggio Calabria – spiega l’azzurro ci è giunta notizia che dal prossimo 17 al 19 settembre, ci sarà un evento organizzato da una grossa azienda internazionale con la visita nella nostra Città di autorevoli dirigenti del settore produttivo che arriveranno in riva allo stretto da molti posti del mondo, e non possono certamente vedere le stradi comunali pieni di crateri che assomigliano a un paesaggio lunare, ossia arterie strategiche distrutte che non si vedono nemmeno nel terzo modo, che creano anche serio pericolo all’incolumità pubblica dei cittadini”.

Incalza Nuccio Pizzimenti “Sono molto dispiaciuto della poca attenzione riservata al mondo produttivo della Città e alla sua popolazione, ci auguriamo che al più presto vi sia una presa di coscienza del Sindaco Falcomatà per togliere il disturbo in considerazione che non è più gradito alla maggioranza della cittadinanza”.

Conclude Nuccio Pizzimenti “Sindaco attendiamo un suo pronto intervento per svegliare dal letargo politico i suoi consiglieri comunali, pertanto è opportuna una urgente risoluzione della problematica sollecita”.