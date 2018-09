L’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha disposto il ritiro, a scopo precauzionale, di un lotto di un farmaco omeopatico della ditta Wala Italia Srl nella seguente confezione: lotto n. A211331 scad. 29-2-2020 della specialità medicinale RHUS TOX FOLIIS 1% UNGUENTO – cod. 802118303. Il provvedimento si è reso necessario, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti [http://www.sportellodeidiritti.org/]”, a seguito della comunicazione pervenuta dalla ditta Wala Italia, concernente la non conformità con le specifiche previste. Rhus tox foliis unguento è utilizzato per complessi omeobioterapici. Le confezioni sono vendute nei negozi di prodotti omeopatici e particolarmente su internet tra i vari negozi online, tanto italiani quanto stranieri. La ditta Wala Italia Srl ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a verificare.