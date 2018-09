Paura in pieno centro a Reggio Calabria dove è scattato un allarme bomba sul Corso Garibaldi, la strada cittadina più importante e più trafficata, oggi particolarmente viva in occasione dei festeggiamenti per la Patrona della città, la Madonna della Consolazione. Scattata l’allerta massima. Le forze dell’ordine, con gli artificieri presenti sul posto, stanno verificando di cosa si tratti per accertare se l’allarme sia da considerarsi reale o falso.