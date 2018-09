Nei giorni scorsi il Sindaco Giuseppe Pezzimenti ha ricevuto in Comune 21 buyer russi. La Città di Gerace, attualmente riconosciuta come uno dei “borghi di belli d’Italia” nonché “borgo della salute”, ha la necessità di farsi conoscere sempre di più anche oltre i confini prettamente nazionali. In quest’ottica, il Primo Cittadino, approfittando della presenza degli illustri ospiti, ha voluto anticipare l’imminente definizione di un progetto che era già stato avviato qualche mese fa e che solo grazie al suo paziente lavoro di relazione nei prossimi mesi garantirà l’arrivo nella “Città dello Sparviero” di circa 140 cittadini russi a settimana. Infatti proprio Gerace (Rc), assieme a Le Castella (KR) e Tropea (VV), è stata una delle località calabresi prescelte dai buyer (che rappresentano alcune tra le principali agenzie turistiche russe) come grande “attrattore turistico” di qualità capace di movimentare un importante flusso tra le due nazioni. A tal uopo si cercherà di sfruttare al meglio l’arrivo nell’aeroporto di Lamezia Terme di due voli charter settimanali che trasporteranno circa 700 persone, la bellezza del luogo, l’inestimabile patrimonio storico- culturale e le prelibatezze eno-gastronomiche. Il Sindaco, in occasione dell’incontro ufficiale, ha dichiarato che “bisogna lavorare per uscire dal proprio guscio e per cercare di fare rete”. “C’è una grande affinità tra la Città di Gerace e la religione ortodossa ed anche sotto questo profilo ci sarà molto da approfondire”. “Proprio per questo- ha concluso Pezzimenti – abbiamo voluto condividere un progetto comune con gli illustri ospiti russi cercando di unire le nostre risorse, le professionalità e le capacità di tutti con l’unico obiettivo di far crescere la nostra destinazione turistica e renderla più fruibile e competitiva. A Gerace siamo tutti pronti per metterci in bella mostra”.