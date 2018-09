«Il Movimento 5 Stelle maschera i suoi gravi e clamorosi fallimenti

politici dietro presunte colpe dei cittadini». Lo dichiara il senatore di

Forza Italia Giuseppe Mangialavori.

«Le ultime dichiarazioni di Dalila Nesci, che al Sud è stata l’unica

candidata alla Camera del M5S ad aver perso nel proprio collegio

maggioritario, lasciano sgomenti per la superficialità e la strumentalità

del loro contenuto. La parlamentare pentastellata – continua Mangialavori –

ha giustificato la mancata presentazione di una lista del Movimento alle

prossime Comunali di Tropea con il passo indietro di alcuni cittadini che,

a suo dire, avrebbero paura di impegnarsi per non precisate “ripercussioni

personali che la loro esposizione politica avrebbe potuto procurare”».

«Le affermazioni della deputata – aggiunge il senatore di Fi – sono

gravissime perché tentano di nascondere un flop politico e personale enorme

(Tropea a Nesci ha dato anche i natali) e di scaricarlo sui cittadini. E

siccome è più facile puntare il dito che assumersi le responsabilità dei

propri fallimenti, la fortunata parlamentare grillina – probabilmente

ancora indispettita per la pessima figura elettorale rimediata il 4 marzo –

preferisce mettere all’indice un’intera comunità, a suo avviso composta da

cittadini pavidi, da una parte, e, dall’altra, da persone pronte ad avviare

ritorsioni per fermare il cambiamento finora solo propagandato dal

Movimento».

«Francamente – prosegue Mangialavori –, trovo imbarazzanti, oltre che

palesemente false, le parole di Nesci. Infatti, a quanto pare, per le

prossime elezioni di Tropea sarebbero già pronte almeno tre liste; segno

che i cittadini, evidentemente, vogliono impegnarsi in politica ma

preferiscono non avere a che fare con il Movimento e i suoi rappresentanti

nel territorio».

«Sento la necessità, allora – spiega il senatore azzurro –, di rivolgere un

accorato appello alla deputata Nesci: la smetta di criminalizzare

strumentalmente un intero territorio e si sottoponga, piuttosto, a un

bell’esame di coscienza, da abbinare a un imprescindibile bagno di umiltà.

Magari, così facendo, potrebbe anche accorgersi dei tanti e gravi errori di

valutazione commessi in queste ultime settimane e in questi anni, gli

stessi errori che non le hanno consentito di vincere il collegio

maggioritario nel quale si è presentata alle ultime Politiche».

«So già che Nesci, abituata a frequentare i media e i social più che i

cittadini in carne e ossa – quegli stessi cittadini che, di contro, non

vogliono avere a che fare con lei – risponderà prontamente a queste mie

considerazioni blaterando di presunto cambiamento e di rivoluzione

culturale e di “parole guerriere”; pertanto – conclude Mangialavori –,

annuncio fin da ora che non risponderò alle sue imminenti provocazioni: a

differenza sua, ho molti impegni in agenda, tra cui quello di lavorare per

il bene di Tropea».