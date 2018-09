Anas ha consegnato oggi i lavori di ripristino degli impianti tecnologici delle gallerie lungo la strada statale 106 Var/A nel territorio comunale di Catanzaro.

Nel dettaglio, verrà ripristinato il funzionamento di 20 gallerie, 11 cabine elettriche, verranno utilizzati 10 mila metri di fibra ottica e 5 mila metri di cavi elettrici.

Gli interventi avranno inizio con il ripristino dell’illuminazione della galleria ‘Sellara’.

I lavori, per un investimento complessivo pari a 3 milioni e 800 mila euro riguarderanno principalmente il ripristino di tutte le cabine elettriche degli impianti di illuminazione, oggetto di ripetuti furti ed atti vandalici che ne hanno compromesso il funzionamento, nonché il ripristino degli impianti di ventilazione.

Sarà realizzato inoltre, un sistema di ‘videosorveglianza’ che consentirà di incrementare la protezione degli impianti e della rete di alimentazione al fine di scongiurare ed evitare furti e danneggiamenti.

Appena saranno resi funzionanti gli impianti di illuminazione si procederà, nell’ambito dell’Accordo Quadro Greenlight Calabria, a sostituire i proiettori “energivori” con quelli a led ai fini del risparmio energetico.

Il progetto “Greenlight”, interessa non solo la riduzione dei consumi, ma anche l’innalzamento dei livelli di sicurezza all’interno delle stesse gallerie grazie ad un miglior confort visivo sul piano viabile.

I lavori sono stati affidati all’A.T.I. Pagano & Ascolillo Spa – Visco Daniele e Raffaele snc – Eurowork srl . Il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato in 240 giorni.