«Gli aeroporti di Reggio Calabria e Crotone sono salvi e possono finalmente

programmare il loro futuro». È quanto dichiara la deputata del Movimento 5

Stelle Federica Dieni in merito alla notizia dell’accordo tra la società di

gestione degli aeroporti calabresi e le compagnie Alitalia e Ryanair.

«Dopo anni di grandi incertezze, durante i quali i due scali hanno più

volte rischiato di essere cancellati per sempre – aggiunge la parlamentare

–, Sacal è riuscita a trovare un’intesa che permetterà ai due aeroporti di

essere pianamente operativi. Gli accordi prevedono infatti nuovi

collegamenti da Reggio per Roma e Milano e il prolungamento del rapporto

tra lo scalo pitagorico e la compagnia irlandese».

«Dall’aeroporto dello Stretto – spiega ancora Dieni – opereranno tre voli

quotidiani Alitalia, due per Roma e uno per Milano, con nuovi orari e

relativi ritorni. Quanto al Sant’Anna di Crotone, che avrebbe dovuto

chiudere i battenti il prossimo 31 ottobre, resterà aperto grazie

all’accordo siglato tra Sacal e Ryanair, che prevede la conferma della

tratta Crotone-Bergamo per quattro volte alla settimana e, a partire da

aprile 2019, per sette giorni su sette. Si tratta di un risultato

straordinario che, oltre a prendere atto della strategicità dei due

aeroporti calabresi, assicurerà a un bacino di almeno 700mila utenti i

collegamenti con il resto d’Italia».

«Il Movimento 5 Stelle, in questi ultimi anni – conclude la deputata –, si

è battuto per mantenere in vita gli scali e per garantire centinaia di

posti di lavoro. Oggi, anche grazie all’impegno del nuovo governo, possiamo

dire di aver centrato un primo importante obiettivo. Il prossimo sarà

quello di far sviluppare i due aeroporti affinché crisi come quelle degli

anni scorsi non abbiano più a ripetersi. A questo proposito, è doveroso che

Sacal e la Regione Calabria facciano fino in fondo la loro parte per

potenziare gli scali di Reggio e Crotone e, nel caso del “Minniti”, per

favorire i collegamenti con Messina, l’unico modo per attrarre in modo

significativo i passeggeri siciliani».

SICLARI (FI): VOLI REGGIO E CROTONE? E’ IL MINIMO. IL MIO LAVORO VA AVANTI

«Questi sono solo i primi segnali, evidentemente si sono resi conto che la Calabria

non è più disponibile a rassegnarsi e che non intende arrendersi, anzi, siamo pronti

a fare qualsiasi battaglia per difendere i nostri diritti».

Il senatore Marco Siclari sceso in prima linea a difesa degli scali aeroportuali

di Crotone e Reggio Calabria commenta con orgoglio e con consapevolezza che è solo

l’inizio di una lunga battaglia, il risultato ottenuto con il ripristino dei voli

per Rome e Milano su Reggio e la riconferma di Ryanair su Crotone per la tratta Milano.

«L’aeroporto di Crotone deve rimanere aperto e operativo, i voli per Milano e per

Roma da Reggio Calabria non devono essere un contentino ma il punto di partenza per

iniziare a pensare a un serio progetto di rilancio del territorio.

In realtà, quello fatto dal Governo è il minimo, anzi, hanno fatto meno del dovuto,

ancora è troppo poco. Siamo ancora all’inizio di una lunga salita, le richieste del

territorio sono chiare: vogliamo certezza, aver garantita la funzionalità e operatività

dei due aeroporti, il Governo deve intervenire riconoscendo e finanziando la continuità

territoriale così come ho chiesto nell’interrogazione parlamentare al Ministro Toninelli

per la quale attendo risposta. Mi fa piacere che la mia attività parlamentare e politica,

in particolare sul sistema infrastrutturale calabrese, abbia già dato i primi risultati.

La Calabria non si rassegna, di certo abbiamo interrotto il nefasto intendimento

di smantellare lentamente i due scali fino a condurli alla chiusura. Adesso andiamo

avanti perché i nostri diritti devono essere garantiti al pari delle altre regioni»,

ha concluso il senatore azzurro.