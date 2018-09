Gli accertamenti diagnostici come radiografie, tac, rmn e tutti gli

esami cui seguono referti strumentali per immagini, non sono

condizione necessaria e sufficiente per il riconoscimento del

risarcimento dell’invalidità permanente a seguito di un sinistro

stradale. Ciò, nonostante le restrizioni introdotte dalla legge di

conversione del decreto “Cresci Italia” che, com’è noto, ha

modificato l’articolo 139, comma secondo, del codice delle

assicurazioni private. Per la Cassazione Civile, con l’importante

ordinanza 22066/18, pubblicata l’11 settembre, che si pone in

continuità con le due precedenti decisioni 18773/16 e 1272/18, la

riforma non ha stabilito un automatismo per cui il riconoscimento

dell’invalidità permanente risulta vincolato a una verifica delle

lesioni strettamente strumentale: la diagnostica per immagini deve

ritenersi l’unico mezzo probatorio a fini risarcitori solo per

patologie suscettibili di riscontro oggettivo soltanto attraverso

l’esame clinico strumentale. Nella fattispecie che ha sollevato

nuovamente un tema ancora dibattuto e che per Giovanni D’Agata,

presidente dello “Sportello dei Diritti

[http://www.sportellodeidiritti.org/]”, sino alla decisione in

commento, è continuato ad essere sentito come un punto di forza in

mano alle assicurazioni nella quantificazione dei danni permanente,

specie in tema di microlesioni, i giudici della sesta sezione civile

della Suprema Corte, hanno accolto il ricorso dei danneggiati dopo che

si erano viste rigettare le proprie richieste risarcitorie in primo

grado innanzi al Giudice di Pace di Lauro ed in secondo innanzi al

Tribunale di Avellino, in funzione di giudice dell’appello. Per gli

ermellini, ha errato il Tribunale a sostenere che il mero riscontro

visivo da parte del medico legale sarebbe sufficiente soltanto per

risarcire il danno da invalidità temporanea. Al contrario, sulla scia

dei richiamati precedenti della stessa Corte, con l’ordinanza in

commento, i giudici di Piazza Cavour hanno stabilito il principio

secondo cui, «deve dunque ritenersi che, ferma restando la necessità

di un rigoroso accertamento medico-legale da compiersi in base a

criteri oggettivi, la sussistenza dell’invalidità permanente non

possa essere esclusa per il solo fatto che non sia documentata da un

referto strumentale per immagini, sulla base di un automatismo che

vincoli, sempre e comunque, il riconoscimento dell’invalidità

permanente ad una verifica di natura strumentale». Al giudice del

merito, quindi, dovrà essere demandato l’accertamento

dell’«invalidità permanente lamentata dagli odierni ricorrenti e se

la stessa possa ritenersi o meno comprovata sulla base di criteri

oggettivi o se, in concreto, la patologia dedotta sia suscettibile di

riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale».

Insomma, con la decisione di oggi, le assicurazioni non potranno più

eccepire l’assenza di esami strumentali con referti per immagini per

non liquidare i danni permanenti se gli stessi sono comunque

dimostrabili a seguito delle necessarie e rigorose verifiche medico

legali che possono riguardare il singolo caso.