Finisce fuori strada in un incidente autonomo e rimane incastrato nella vettura. E’ accaduto ad un automobilista che, nella tarda serata di ieri, percorreva la strada che da Polia conduce a Pizzo. L’uomo, impossibilitato ad uscire dall’abitacolo, ha contattato con il proprio telefono cellulare la sala operativa dei carabinieri di Vibo Valentia riuscendo ad indicare solo la strada che stava percorrendo. Poco dopo si è esaurita la batteria e l’apparecchio ha smesso di funzionare. Sono partite così le ricerche che hanno visto impegnate due squadre dei vigili del fuoco, carabinieri e volontari che hanno percorso tutta l’arteria stradale riuscendo ad individuare il punto in cui si trovava la vettura, a circa sette chilometri da Polia. Solo a quel punto i vigili del fuoco sono riusciti ad estrarre dall’abitacolo il conducente, che era in buone condizioni di salute avendo riportato qualche lieve contusione.