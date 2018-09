Un richiamo alimentare che fa scalpore. Nel Queensland un uomo ha

denunciato alla Polizia, di avere ingoiato un ago da cucito nelle

fragole acquistate in un supermercato della zona. Il frutto

contaminato fa parte di un lotto di cestini di fragole, acquistato nei

negozi di Woolworths, un’importante catena retail sudafricana, del

Queensland e venduti anche nei supermercati nel New Meridionale Galles

e Victoria. Il responsabile sanitario del Queensland, il Dott

Jeannette Young confermando l’episodio, ha dichiarato alla stampa

che in altri cestini, almeno due, sono stati ritrovati altri aghi. Un

cliente che domenica ha mangiato una fragola contaminata ha rischiato

guai seri ed è stato salvato da un intervento chirurgico. Tutto

sarebbe cominciato durante un comune pasto in casa. L’uomo stava

mangiando la frutta e in un primo momento tutto sembrava nella

normalità. A un certo punto una terribile fitta, immediatamente dopo

aver ingoiato una bella fragola. Il dolore era così intenso che non

riusciva a capire di cosa potesse trattarsi. Ha sentito una fitta

all’esofago, su un lato del collo, prima della spalla. A quel punto è

stata inevitabile la corsa verso l’ospedale. Al pronto soccorso è

stata subito disposta una radiografia. I medici hanno sottoposto il

paziente ai raggi X e dalla lastra è spuntato l’ago. Sottoposto a un

delicato intervento nel reparto di chirurgia gli è stato asportato

l’oggetto di metallo che era nascosto nelle fragole, persuadendo le

autorità sanitarie ad avviare un richiamo nazionale del frutto.

L’uomo è fuori pericolo anche se la vicenda sarebbe potuta finire

peggio se solo l’ago avesse proseguito il cammino e danneggiato

qualche altro organo. Una storia incredibile, quella capitata

all’uomo australiano che è andato al pronto soccorso a causa di

dolori causati da un oggetto estraneo finito nell’apparato digerente.

Ora si cerca di capire come sia finito il pericoloso aculeo per cucire

all’interno del cestino di fragole e se ci siano responsabilità da

parte del venditore oppure se sia capitato successivamente. Per

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti

[http://www.sportellodeidiritti.org/]”, un pericolo nascosto

l’ingestione di un pezzo di metallo, peggio se acuminato. Infatti un

corpo estraneo ingoiato, soprattutto se metallico, provoca danni: sia

a livello di stomaco, sia se oltrepassa il piloro e finisce nell’

intestino. Se è acuminato, poi i danni sono maggiori: si possono

subire perforazioni ed emorragie, talvolta fulminanti se si fora

qualche grosso vaso sanguigno. Comunque, la presenza di un corpo

estraneo provoca una sorta di decubito, un’ infiammazione di tipo

ulceroso. Un frammento metallico, inoltre, può rimanere nell’

intestino anche per molto tempo, fino a che non si pianta nella

parete. In ogni caso, l’emergenza endoscopica mette al primo posto le

emorragie, al secondo posto appunto l’ ingestione di oggetti,

soprattutto se metallici. Perciò, chi li ingoia, deve andare al

pronto soccorso. Se ci troviamo a che fare con un corpo acuminato che

buca il tessuto gastrico, possiamo avere uno stato infiammatorio in

pochi giorni. È possibile che questo accada senza dolore o altri

sintomi, in particolare la presenza di un ago metallico di un

centimetro e mezzo può essere asintomatica fino a quando si pianta.