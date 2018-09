È stata rintracciata e fermata in Danimarca FARCAS Angela, la donna che rivestiva uno dei ruoli principali all’interno dell’organizzazione dedita allo sfruttamento ed al favoreggiamento della prostituzione emersa nell’ambito delle indagini che hanno portato all’operazione denominata “Stazioni a luci rosse”, condotta dai Carabinieri di Siderno e risalente al dicembre 2016. Al tempo, le indagini portarono alla luce un giro di prostituzione ad opera di varie donne straniere, che esercitavano principalmente presso gli scali ferroviari del circondario e che venivano sfruttate dalla FARCAS Angela in collaborazione con altri soggetti già raggiunti da ordinanza di custodia cautelare.

La FARCAS era l’unica indagata destinatario di provvedimento restrittivo che si trovava ancora a piede libero; all’atto dell’esecuzione dell’ordinanza, si era resa irreperibile, facendo perdere le proprie tracce. L’intensa attività di investigativa finalizzata al suo rintraccio, estesa anche in ambito internazionale, consentiva di rintracciare la donna in Danimarca dove veniva arrestata. La stessa è attualmente in attesa di estradizione.