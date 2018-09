La nuova proposta di legge sulla costituzione della Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini-Pugliese Ciaccio sarà presentata lunedì prossimo in Consiglio regionale a firma dei consiglieri Mimmo Tallini, Sinibaldo Esposito, Claudio Parente, Antonio Scalzo e il presidente della III Commissione Sanità Michele Mirabello.

Ad avviso dei proponenti “il testo, scaturito dopo numerose interlocuzioni tra rappresentanti della maggioranza e dell’opposizione, ha raggiunto un’intesa bipartisan che potrà essere ulteriormente migliorata nei successivi passaggi in Commissione ed in Aula”.

Ancora: “La realizzazione dell’Azienda Unica, attraverso l’integrazione del Policlinico Mater Domini e dell’Ospedale Pugliese Ciaccio, prevista dai Piani Operativi del Commissario per il Piano di rientro del debito sanitario e più volte sollecitata dai Ministeri affiancanti, ha già raggiunto una intesa politico -istituzionale tra la Regione Calabria e l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. La nascita della nuova Azienda Unica ha lo scopo di razionalizzare ed ottimizzare le attività assistenziali, i percorsi di ricerca e le attività didattiche delle due principali istituzioni sanitarie dell’area centrale della Calabria”.