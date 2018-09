A proposito della decadenza automatica dei direttori generali delle 7 aziende sanitarie

della Calabria che non hanno raggiunto l’equilibrio di bilancio, i deputati M5s della

commissione Sanità Francesco Sapia e Dalila Nesci hanno interrogato insieme al loro

capogruppo Massimo Enrico Baroni il ministro della Salute, Giulia Grillo, per sapere

«quali iniziative urgenti di competenza intenda assumere per l’attivazione della

procedura e se non ritenga di promuovere iniziative legislative atte a consentire

al governo nazionale la nomina dei vertici delle aziende del Servizio sanitario regionale,

nei casi di commissariamento per il rientro dal disavanzo». Nell’interrogazione

è ricordata la nota del febbraio 2018 con cui Nesci aveva «diffidato il governatore

della Calabria, Mario Oliverio, e il commissario per l’attuazione del piano di rientro

dal disavanzo sanitario della regione, Massimo Scura, ad adempiere al dettato dell’art.

14, comma 5, della L. r. n. 11/2004, che prevede la decadenza automatica» di quei

direttori generali. Nell’atto parlamentare è inoltre richiamato l’esposto di Sapia,

dello scorso aprile, «alla magistratura penale e contabile circa la mancata attivazione

della procedura per la decadenza automatica da parte del governatore della Calabria»,

nonché la nota del successivo 15 maggio 2018 con cui lo stesso deputato M5s aveva

ribadito al commissario Scura l’obbligo di legge di proporre tale decadenza. «L

a sanità calabrese – si legge nell’interrogazione – è ancora segnata da provvedimenti

in contrasto con le norme vigenti, per esempio in merito alla vicenda delle procedure

concorsuali per 14 nuovi primari nell’Asp di Cosenza, infine revocate, oppure all’assegnazione

di un incarico nell’Asp di Crotone a dirigente che aveva presentato la domanda fuori

termine o alla vicenda della nomina del direttore generale provvisorio della stessa

Asp da parte del responsabile dell’Ufficio personale o, ancora, al Dca n. 166/2018,

con cui il commissario Scura si è attribuito le funzioni di dg dell’Asp di Reggio

Calabria ». Per i deputati 5stelle, «Oliverio e Scura sono inadempienti alla pari

e per ripristinare la legalità in ambito sanitario è prioritario rimuovere gli

attuali direttori generali decaduti per legge ma rimasti al loro posto».