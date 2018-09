In data 10 settembre 2018 il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha

depositato le motivazioni con le quali, giorno 01.08.2018, ha annullato

l’ordinanza di misura cautelare emessa dal Gip di Lamezia Terme, rimettendo

in libertà il Dott. Scalfaro.*

*L’ipotesi accusativa, scaturita dalla Procura distrettuale di Reggio

Calabria, vedeva il Sindaco di Cortale coinvolto in un’indagine avente ad

aggetto la realizzazione del parco eolico di Amaroni, nella provincia di

Catanzaro. Allo Scalfaro veniva imputata una condotta corruttiva volta ad

ottenere l’assunzione di un operaio da parte di una ditta impegnata nella

realizzazione dello stesso parco eolico, in cambio di una “collaborazione”

ed agevolazione dell’amministrazione comunale per l’esecuzione dell’opera.*

*Dalle motivazioni del Tribunale di Catanzaro emerge che, in realtà,

nessuna risultanza investigativa vi fosse di specifiche condotte, attive od

omissive, di imposizione a carico dello Scalfaro e che, dunque, non vi era

in atti alcun benché minimo indizio di colpevolezza che potesse

giustificare una qualsiasi misura cautelare per il Sindaco di Cortale.*

*Con questa ordinanza certamente si pone fine ad una vicenda che ha

sconvolto ingiustamente la vita personale e familiare di un uomo

integerrimo come il Dott. Scalfaro che si è sempre distinto, come uomo,

come professionista e come Sindaco, per il suo rigore, la sua onestà e per

il rispetto delle leggi.*

*Dott. Scalfaro che, così come anche hanno dimostrato i suoi difensori

Avv.ti Leopoldo Marchese e Guido Contestabile, fin da quando ha rivestito

la carica di Sindaco di Cortale è stato vessato dalla criminalità ed è

stato vittima di numerosissimi atti di intimidazione, l’ultimo dei quali di

pochi mesi fa, sempre regolarmente denunciati. Intimidazioni subite proprio

per il suo rigore e la sua intransigenza, rivelandosi così un uomo lontano

da ogni compromesso e soggiogamento della criminalità.*

*Da ultimo si fa presente che immediatamente all’annullamento

dell’ordinanza, il Prefetto di Catanzaro ha revocato la sospensione dalla

carica di Sindaco, rimettendo il Dott. Scalfaro nelle sue piene funzioni.