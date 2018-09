Sul trasporto scolastico dei disabili nell’area di Catanzaro, la senatrice M5s Bianca

Laura Granato, segretaria della commissione Istruzione pubblica e Beni culturali,

ha scritto una nota all’assessore della Regione Calabria al Welfare, Angela Robbe.

In particolare l’esponente 5stelle ha rappresentato, sulla base della recente segnalazione

dei familiari di un giovane disabile, che lì il servizio in questione « al momento

manca » . « È già successo un’altra volta – ha rammentato la senatrice 5stelle

– e ciò è stato oggetto di attenzione da parte di media nazionali » . Riguardo

al problema attuale, Granato ha chiesto a Robbe quale sia « la situazione effettiva

per quanto concerne gli adempimenti regionali correlati alla sua delega e quali iniziative

proprie voglia adottare perché in tempi brevi sia garantito il servizio in predicato

agli aventi diritto » . « Dalle informazioni assunte, pare – ha precisato la

senatrice – che nello specifico vi sia un intoppo in Regione, in quanto la Provincia

di Catanzaro, per quanto ho appreso, non conoscerebbe l’entità delle risorse disponibili

e, in assenza di trasferimenti regionali, non avrebbe potuto attivare il suddetto

servizio » . Granato ha ricordato all’assessore regionale al Welfare una sua precedente

nota, « finora non riscontrata » , del lo scorso 12 luglio sul dramma del suddetto

giovane catanzarese, «appena maggiorenne, diversamente abile con invalidità riconosciuta,

affetto da una patologia di tipo autistico e figlio di persone prive di un lavoro

fisso». Nella missiva la parlamentare aveva partecipato all’assessore Robbe che

«il ragazzo non ha un centro di aggregazione di riferimento» e, riassumendone il

relativo contesto familiare e sociale, le aveva chiesto «di attivarsi per quanto

di competenza in modo da assicurare al ragazzo il pieno sviluppo personale, così

come sancito dalla Costituzione repubblicana».