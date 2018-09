Ricevuto dal Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, il Capitano di Fregata Giuseppe Valentini, comandante di Nave Palinuro.

Attualmente ormeggiata al porto di Reggio Calabria, dove vi resterà sino al 15 settembre, la nave scuola è attualmente impegnata nella 54 ª Campagna d’Istruzione a favore degli allievi del Corso Normale Marescialli della Scuola Sottufficiali di Taranto.

Una visita cordiale, quella rivolta dal Comandante Valentini al Sindaco, che ha offerto l’opportunità di dialogare sull’importanza del rispetto per il mare e, più in generale, della creazione di una cultura ambientale. Due aspetti intimamente connessi che stanno alla base del vivere civile e che vanno affrontati e trasmessi soprattutto alle nuove generazioni, ancor più in una città come Reggio che il rapporto con il mare lo vive in modo carico ed intenso.

Inoltre alcuni allievi hanno raccontato di quanto entusiasmo e quanta passione animino il cuore dei reggini per la propria Patrona, Madonna Santissima della Consolazione. Un sentimento forte ed intenso tanto da essere percepito persino da chi lo ha vissuto solo come spettatore fortuito.

Durante la sosta al porto di Reggio i cittadini avranno la possibilità di effettuare delle visite a bordo.

Al termine dell’incontro il Sindaco Falcomatà ha ricevuto da parte del Comandante lo stemma della Nave con il motto “Faventibus Ventis”, “Con il favore dei venti”, di buon auspicio per Reggio e i reggini.