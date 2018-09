Un nuovo richiamo alimentare per contagio da salmonella è arrivato in

Italia. Il 2018 è stato un anno pieno di questo tipo di avvisi. Nei

scorsi giorni, ad esempio, è avvenuto il ritiro di un altro lotto

di uova fresche per la presenza di salmonella. Anche questa volta ad

essere interessati sono stati alcuni lotti delle uova fresche in

guscio in guscio cat. A. Di poche ore fa è l’avviso del Ministero

della Salute per il ritiro dal commercio di alcuni lotti di uova

“Rosselline” con salmonella enteritidis. Sono stati gli stessi

produttori a voler procedere al richiamo del prodotto. Entrando nel

dettaglio, l’azienda produttrice è la Avicola Peligna di Margiotta

Mario con sede e stabilimento a Raiano, in provincia dell’Aquila, in

Contrada San Martino. I lotti interessati sono quelli che riportano

come scadenza dal 28/09 al 05/10. In seguito ad un’analisi è stato

necessario procedere al richiamo dagli scaffali di negozi e

supermercati. Chi avesse comprato le uova in questione è invitato a

non consumarle e riportarle nel punto vendita d’acquisto che

procederà al rimborso. Il Ministero della Salute ha redatto un Piano

nazionale di controllo delle salmonellosi valido dal 2016 al 2018. Il

piano è stato redatto con l’aiuto dei Centri di referenza nazionali

per le salmonellosi e per l’epidemiologia veterinaria. Al suo interno

sono contenuti alcune specifiche a livello tecnico per poter eseguire

in maniera adeguata i controlli. I batteri della salmonella sono

particolarmente diffusi all’interno di alimenti crudi come le uova o

carne e danno vita ad un’infezione di salmonellosi che può sfociare

in vomito, febbre e diarrea. Il patogeno, molto diffuso, viene diffuso

attraverso gli animali da allevamento e quelli da compagnia, andando

così a contaminare latte, uova e carni. Tra i sintomi più comuni, la

salmonellosi può manifestare vomito, diarrea, nausea, febbre e doloro

addominali dovuti al contatto o all’ingestione con cibo e acqua

contaminata. Nell’ottica d’informazione quotidiana in materia di

allerte per i consumatori, Giovanni D’Agata presidente dello

“Sportello dei Diritti [http://www.sportellodeidiritti.org/]”, a

scopo precauzionale, raccomanda ai clienti che hanno acquistato le

uova fresche dei lotti sopra indicati, di non consumarle con la data

di scadenza segnalata e a consegnarle al rivenditore o al Servizio

igiene degli alimenti e nutrizione della ASL locale. Per visualizzare

i richiami del Ministero, basta recarsi sul sito dell’istituzione e

cliccare sul link “richiami di prodotti alimentari da parte degli

operatori” sotto la voce “Avvisi sicurezza”.