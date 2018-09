Arriva anche la pioggia a “Settembre al Parco 2018” senza fermare l’entusiasmo dei catanzaresi che, anche per la “Notte delle Cover”, erano arrivati numerosi. La terza serata della kermesse organizzata dall’Amministrazione provinciale guidata dal presidente Enzo Bruno – che si avvale sostegno economico della Regione con i fondi destinati ad interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale annualità 2018 – ha visto protagoniste le band locali impegnate con passione a portare avanti la musica di gruppi storici come i Nomadi, i Dik Dik, i Camaleonti, giusto per citare qualche esempio. Intanto, questa sera, alle 21.30 si attende Eugenio Finardi con la tappa del tour “Finardemente”, mentre domani sarà la volta dell’evento clou: Noemi in concerto (ricordiamo che gli spettacoli, a cura della Esse Emme Musica del promoter Maurizio Senese sono ad ingresso libero e gratuiti).

Sul palco che si affaccia sulla grande spianata del Parco della Biodiversità, introdotti dalla giornalista Rossella Galati, la “Nomadi Tribute band” e “Impressioni di settembre” erano pronti a far cantare il vasto pubblico.

Gerri Gallucci, Leonardo Muccari, Giuseppe Andricciola, Domenico Cavallo e Gianluca Montalcino sono riusciti a portare le note dei Nomadi, coinvolgendo gli appassionati del compianto Augusto con canzoni indimenticabili , da “Cielo grande cielo blu” a “Io vagabondo”, che in tanti sono rimasti a cantare sotto la pioggia

Non altrettanto è stato possibile per Piero Dardano e la sua band che si sono potuti affacciare sul palco solo per un saluto, assicurandosi la dolce consolazione di Rossella Galati, per via delle pessime condizioni atmosferiche che rendevano complicata e poco sicura l’esibizione.

IN BOCCA AL LUPO AL PUGILE ANTONIO GUALTIERI La serata, come da consuetudine, era stata introdotta dal Enzo Colacino, particolarmente in forma, visto anche come ha “duettato” con il presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, chiamato a salutare il pubblico e a fare l’in bocca al luco ad un atleta catanzarese che si prepara – il 22 settembre – ad affrontare una prova di grande rilievo internazionale, portando i colori giallorossi e il tricolore fino a Malta. Si tratta di Antonio Gualtieri, allenato dal maestro Nicola Brutto, unico pugile professionista catanzarese, già campione italiano waka pro di Low Kick e full contact.

Un altro talento calabrese, nella serata dedicata agli artisti locali che “tra mille difficoltà, prima di tutto economiche, fanno di tutto per dare spazio con grande passione alle nostre realtà culturali, musicali, sportive che non hanno nulla da invidiare al resto d’Italia – ha affermato il presidente Bruno -. Settembre al parco è un appuntamento di grande rilievo regionale, capace di destare grande attenzione che non solo valorizza una delle strutture più belle del Paese, che ribadisco tocca a noi custodire come se fosse casa nostra, e nello stesso tempo fornisce una occasione unica per far conoscere i tanti talenti che nei vari settori esistono e devono emergere con nostro grande orgoglio. Ora prepariamoci ad accogliere quanti arriveranno anche da fuori Calabria per assistere al concerto di Noemi con l’orgoglio e la consapevolezza di essere il Capoluogo di regione, un riferimento culturale e quelli che devono rappresentare la Calabria, in maniera seria e civile”.

Con Colacino, ieri sera, la cantastorie Francesca Prestia. Il secondo appuntamento delle Cartoline, infatti, è dedicato alla musica. Anche Catanzaro ha le sue colonne sonore. Trattano di vicende di briganti, di storie popolari, di streghe ma anche di donne eroiche e del loro sacrificio, come nel caso di Giuditta Levato. Accompagnato dalla Cantastorie Francesca Prestia, Enzo Colacino si è mosso tra letture, stornelli, ballate raccontando la storia dei vinti e soprattutto delle donne ignorate e considerate soggetti passivi dalla storia. La Prestia, apprezzata artista considerata l’erede di Otello Profazio, ha regalato al pubblico anche la sua ultima fatica: una toccante ballata dedicata a Riace.

SEZIONE CITTA’ NELLE CITTA’. La seta e la storia di una città antica, le cui tracce, spesso invisibili sono nascoste sotto i nostri piedi, ma anche intorno a noi e nelle peculiarità del nostro presente, eco di una grande civiltà dai tratti eterogenei. La seta è stata la protagonista di una serata, introdotta dallo storico Mario Saccà e ricca di sorprese, partita dalla relazione di Angela Rubino, presidente di CulturAttiva ed Autrice del volume “La Seta a Catanzaro e Lione”, che ha descritto gli antichi fasti di un’attività che a Catanzaro raggiunse punte di eccellenza, fino a renderla rinomata non solo in Italia, ma anche in tutto il continente europeo. L’eco della straordinaria abilità dei maestri setaioli catanzaresi giunse anche in Francia, dove vennero chiamati per insegnare la loro arte ai colleghi d’oltralpe. L’archeologo Francesco Cristiano, ha dipinto il quadro di una città il cui volto più antico è nascosto dall’urbanizzazione moderna: un meraviglioso viaggio alla scoperta di un mondo nascosto, dalla Catanzaro sotterranea, evidenziata anche dal lavoro di Giuseppe Rachetta, alle tombe rinvenute nel 1998 sotto la chiesa di San Giovanni; dai resti di un convento duecentesco nascosti sotto Piazza Prefettura, alle antiche porte della città. Un ricco patrimonio ancora da studiare e da analizzare che ci parla di una città che ha una grande storia da raccontare. Dopo la conferenza, la suggestiva dimostrazione della trattura della seta, il processo di estrazione del prezioso filato, a cura della Cooperativa Nido di Seta, curatrice anche di una bellissima mostra allestita nel Parco delle Giovani Idee e fruibile fino al 21 settembre. Presente anche lo stand del Collettivo Rainbow, che ha realizzato dei gadget a tema insieme ai visitatori e sarà presente all’interno del Parco anche lunedì 17 settembre. La serata è stata suggellata dal fascino delle modelle che hanno sfilato indossando gli abiti realizzati dalla stilista Monia Mazzei, realizzati su ispirazione delle opere dell’artista Rosa Spina, pioniera della fiber art e conosciuta a livello internazionale. L’originale e suggestivo defilé, tra arte ed etnia, è stato curato dall’associazione Progetto Caraffa, con la direzione artistica della professoressa Cettina Mazzei, profonda conoscitrice del costume arberëshë.

PROGRAMMA DI OGGI – 14 SETTEMBRE

Ore 9:00 – 18:00

Evento Speciale

Ippica Parco Ippico “Valle dei mulini”

Tappa circuito classico per cavalli italiani. Salto ostacoli

Organizzata da Mipaf, Centro ippico Odisseo, Centro ippico della Ghinea e Provincia di Catanzaro.

Manifestazione sportiva a carattere nazionale che fa parte di un circuito organizzato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali con finali nazionali che si svolgeranno nel mese di ottobre.

Ore 15:00 – 20:00

Sezione

Photovoice Parco della Biodiversità Mediterranea (Sala dei Giardinieri)

Mostra fotografica permanente sulle identità e sul territorio.

“Catanzaro, la città nella città”

A cura dell’artista Anna Rotundo e dell’associazione “Terre Ioniche”

Ore 17:00

Sezione

Visioni urbane Parco della Biodiversità di Catanzaro (Gazebo del MUSMI)

Laboratori creativi e didattici per bambini ed adulti mirati ad una migliore fruizione del patrimonio culturale cittadino anche da parte di pubblici speciali. A cura dell’associazione culturale D.I.C.O.

Itinerario: Il Cavatore

Simbolo della città, la Fontana del Cavatore è incastonata nel muro dell’antico Castello Normanno e affaccia su Piazza Matteotti. Ideata e costruita da Giuseppe Rito, scultore alla cui opera si fanno risalire le origini del contemporaneo in Calabria, rappresenta la forza e la tenacia dei catanzaresi. Fa parte del Complesso Monumentale del San Giovanni.

ATTIVITA’ 1: Incontro-laboratorio: dopo aver spiegato l’importanza di un monumento all’interno di una città e il valore simbolico che lo stesso riveste, l’attività inizierà con la domanda “il Cavatore chi è?” e si svilupperà rielaborando l’opera in chiave contemporanea con l’ausilio delle principali tecniche artistiche. Per bambini 5 – 12 anni.

Ore 17.30

Sezione

La città nella città Sala conferenze del MUSMI – Museo Storico Militare

ATTIVITA’ 1: I risultati di uno studio sugli edifici di culto extra moenia presenti nel territorio di Catanzaro, esposti dall’archeologo Francesco Cristiano, offriranno uno spunto di riflessione sul grande valore delle aree circostanti il perimetro del centro storico cittadino.

ATTIVITA’ 2: Dopo la conferenza, ci sarà una performance teatrale a tema della durata di 30 minuti circa da svolgere nella stessa location della conferenza, in quanto concepita come rivisitazione, in chiave artistica, della tematica proposta.

Ore 20.45

Sezione

La città nella città Parco della Biodiversità di Catanzaro (Grande Spianata)

Enzo Colacino, “Cartoline da Catanzaro”

Il terzo appuntamento è dedicato al dialetto catanzarese.

Patrimonio della cultura e delle tradizioni catanzaresi, il dialetto della città costituisce un bene da mantenere e promuovere per le nuove generazioni. Colacino anima un corso di dialetto che ne illustra le caratteristiche della pronuncia e della scrittura attraverso riferimenti anche ai motti e ai detti della Calabria. La serata coinvolgerà il pubblico negli “esercizi” grammaticali e di fonetica proposti.

Ore 21:30

Sezione

I suoni del Parco Grande Spianata del Parco della Biodiversità

“FINARDIMENTE”

EUGENIO FINARDI in concerto

Dopo la stagione invernale nei teatri, prosegue “FINARDIMENTE”, lo show tra musica e parole il cantautore porta in tour in tutta Italia

“FINARDIMENTE” è una parola composta che è insieme un avverbio, un nome, un verbo. Tre modi per rispondere al dubbio su cosa sia la Verità nell’Arte. Questo lo show tra musica e parole dove il cantautore cercherà di svelare la sua verità dietro ogni forma di rappresentazione artistica con un racconto sincero e sfacciato delle emozioni di intere generazioni e ovviamente la sua musica!