A.F., 37enne di origine crotonese, è stato arrestato dai carabinieri. Dalle ricostruzioni l’uomo avrebbe atteso il rientro del padre e della sua compagna all’esterno dell’abitazione nel quartiere Gagliano. Al loro arrivo, si è scagliato contro entrambi tentando di aggredire invano la donna che, insieme al suocero, è riuscita a barricarsi in casa e a chiamare le forze dell’ordine, giunte dopo pochi minuti. Una volta arrivati sul posto, due equipaggi dell’Aliquota Radiomobile sono riusciti ad intercettare A.F. mentre cercava di allontanarsi a bordo della sua auto. Bloccato prima che si dileguasse, l’uomo è stato sottoposto ad una perquisizione nel corso della quale i militari hanno rinvenuto due martelli all’interno del cofano. Subito dopo, la compagna e il padre di lui si sono recati in caserma per sporgere formale denuncia nei confronti dell’aggressore.

L’uomo ha preso a martellate l’autovettura del padre disintegrandone gli specchietti, i tergicristalli e colpendola ripetutamente sulla carrozzeria con gli attrezzi successivamente sottoposti a sequestro da parte dei Carabinieri. Le vittime hanno inoltre esposto numerosi precedenti episodi di violenze fisiche e verbali causate dall’uomo che frequentemente, soprattutto nel periodo estivo, si è lasciato andare a violenti ed incontrollabili scatti d’ira, uno dei quali già oggetto di denuncia. In una circostanza la donna era anche finita al pronto soccorso a causa di alcune escoriazioni giudicate guaribili in dieci giorni. L’uomo, arrestato per ipotesi reato di maltrattamenti in famiglia, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto nella casa circondariale di Siano.