Si è nascosto in una valigia per oltre 10 ore per eludere i controlli

nel tentativo di imbarcarsi sul traghetto “Carthage” della Ctn in

partenza dal porto di Zarzis per Marsiglia, dove si è concluso il

bizzarro tentativo di un ragazzo tunisino. Il giovane è stato

ricoverato in gravi condizioni all’ospedale regionale tunisino di

Zarzis. Lo hanno reso la radio Mosaique Fm, precisando che la valigia

con dentro il giovane sarebbe stata poi caricata nel bagagliaio di

un’auto imbarcatasi sul traghetto per Marsiglia. La nave ha però

ritardato la partenza di 7 ore a causa del tentativo di altre 5

persone, poi arrestate, di superare i controlli di sicurezza per

salire illegalmente a bordo. Compiuti gli arresti, la polizia di

frontiera ha intensificato la vigilanza e dentro l’auto, che aveva

già superato la prima fase dei controlli, ha scoperto il giovane

rannicchiato nella valigia e già in condizioni disperate. Dodici le

persone arrestate coinvolte nel caso, tra cui anche alcuni operatori

della nave. Il fatto risale ai giorni scorsi e non ci sono ancora

conferme da parte delle autorità. Non è il primo migrante che tenta

di emigrare in una valigia. Centinaia sono i giovani che provano in

questo modo di superare i confini, commenta Giovanni D’Agata,

presidente dello “Sportello dei Diritti

[http://www.sportellodeidiritti.org/]”: oltre le valigie, doppio fondo

nelle automobili, di solito nei cruscotti o sotto i sedili. Una vera e

propria pratica, che spesso uccide.