Scalo fuori programma all’aeroporto Londra Stansted per un volo in

viaggio da Manchester a Faro, in Portogallo. Il pilota dell’aereo

LS869 della compagnia Jet2 è partito dallo scalo di partenza verso le

8:00 di sabato mattina. Doveva atterrare all’aeroporto di Faro alle

10.50 del mattino, ma circa dopo un’ora di viaggio ha chiesto di poter

atterrare a Stansted a causa di un malore a bordo, mentre l’aereo

stava sorvolando il nord-ovest della Francia, non molto lontano da

Brest. Ottenuto il via libera dalla torre di controllo, il velivolo ha

toccato terra intorno alle 12.20. Quando l’aereo è atterrato,

evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti

[http://www.sportellodeidiritti.org/]”, i medici sono saliti

sull’aereo per controllarlo. Inizialmente si temeva un possibile

infarto per il passeggero, ma questi è stato visitato dal medico

dell’aeroporto e dal personale del 118 ed è parso meno grave del

previsto. L’uomo infatti ha chiesto di poter tornare a bordo e

proseguire il viaggio. Ma l’ultima parola spetta ai medici e al

comandante.