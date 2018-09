Presa di mira la filiale delle Poste Italiane di via Aldo Moro a Lamezia Terme. Due malviventi si sono introdotti nell’ufficio postale a volto coperto e, dopo aver forzato la porta, hanno sorpreso i dipendenti che in quel momento stavano caricando lo sportello bancomat. Dopo aver preso una delle cassette contenenti il denaro – il bottino non è stato al momento quantificato – sono poi fuggiti facendo perdere le loro tracce. Sul posto i carabinieri di Lamezia che hanno avviato le indagini e ascoltato due dipendenti ed altri testimoni ed e acquisito le immagini della videosorveglianza.