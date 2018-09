Al via il prossimo 17 settembre il nuovo anno scolastico per gli studenti del Liceo Statale “Giuseppe Rechichi”.

Lunedì mattina, alle ore 8, gli allievi delle classi prime di tutti gli indirizzi, compreso il Musicale, con sede a Cinquefrondi, saranno accolti all’Auditorium Comunale di Polistena, in Piazza Municipio, per il saluto del Dirigente Scolastico Francesca Maria Morabito. Qui i nuovi iscritti potranno conoscere l’organizzazione interna dell’istituto e le linee guida della scuola e saranno accompagnati dal docente della prima ora nelle rispettive aule. Per il “Rechichi” rimangono i due plessi nel Comune di Polistena, in via Lombardi, per gli uffici amministrativi e per l’indirizzo scienze umane e in via Vescovo Morabito per il linguistico, il socio – economico e alcune classi del corso CSU. Il Musicale, come di consueto, sarà ubicato nella sede di Via Garibaldi a Cinquefrondi. «Auspico un sereno anno scolastico ai docenti, al personale tecnico – amministrativo e a tutti i nostri studenti, soprattutto ai nuovi arrivati- dichiara il Dirigente Scolastico Francesca Maria Morabito – con la certezza che il nostro sarà un percorso tale da consentire la crescita umana e culturale dei giovani. Quest’anno il Rechichi registra un incremento di classi sia per l’indirizzo scienze umane, sia per il linguistico. Un risultato che premia la squadra del Liceo e conferma il ruolo formativo e didattico dell’Istituto sul territorio».