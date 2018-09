Venerdì mattina, un addetto ai bagagli dell’aeroporto di Ibiza che

lavorava da appena tre giorni, è stato ripreso da un passeggero

mentre frugava in una valigia di un aereo Ryanair in partenza per

Madrid. Il ladro è stato fermato dalla Guardia Civile e l’oggetto

sottratto, un diffusore Bluetooth, riconsegnato al proprietario. E’

l’angoscia di chi prende l’aereo perdere i bagagli o parte del

contenuto. Anche se l’obiettivo di tutto il mondo del trasporto aereo

compagnie, società di gestione degli aeroporti, servizi di terra è

ovviamente di riconsegnare il 100% di ciò che viene spedito. Non

impossibile, ovviamente, ma il progetto è ambizioso, specie pensando

che entro vent’anni i passeggeri raddoppieranno, raggiungendo gli 8

miliardi all’anno. La chiave sono le tecnologie e dei loro vantaggi. E

questo video dimostra come le valigie sono esposte ancora a rischio

di furti, eccome. Per tale ragioni,Giovanni D’Agata presidente dello

“Sportello dei Diritti [http://www.sportellodeidiritti.org/]”,

invita le società addette alla gestione dell’aeroporto ad innalzare i

livelli di controllo negli scali. La società aeroportuale, in ogni

caso, è ritenuta responsabile del furto subito dal passeggero e deve

risarcire integralmente la perdita subita dai viaggiatori. Questa

grave omissione di sorveglianza è idonea a configurare la colpa grave

ed esclusiva gestore dell’aeroporto per il furto subito dal

passeggero.