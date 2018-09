Non si fermano le richieste per l’OSS (operatore socio sanitario), banditi nuovi concorsi in varie regioni per quella che è ormai una delle figure più importanti del panorama sanitario; si delinea quindi sempre con maggiore urgenza la necessità di formare nuovi utenti, con il rilascio di una qualifica professionale valida a livello europeo, che si ottiene al termine del percorso formativo teorico-pratico (450 ore) con stage/tirocinio professionale (550 ore) in strutture socio-sanitarie accreditate convenzionate con il nostro Ente (ospedali, case di cura ecc.). L’Associazione FO.E.MA-GROUP, che nasce nel 2003 è un’agenzia formativa accreditata dalla Regione Calabria per l’istruzione e la formazione professionale, continua e superiore, da anni impegnata nel qualificare i propri corsisti, garantisce serietà e preparazione, pronta sempre a rispondere con i propri corsi, alle nuove esigenze del mondo lavorativo in campo socio-sanitario. A tal proposito il nostro Ente di Formazione avvia le iscrizioni per il corso OSS in promozione. Requisiti richiesti: età minima 18 anni, diploma di Terza media o assolvimento obbligo scolastico.

