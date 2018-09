Riceviamo e pubblichiamo

Il commissario della locale sezione UDC di Taurianova Salvatore Leva, attraverso una nota diffusa, ritiene di dovere intervenire in merito all’arredo urbano del territorio comunale. Credo che sia necessario dover richiamare l’attenzione dell’attuale maggioranza amministrativa relativamente al decoro urbano. Da evidenziare che alcune piazze nonché diverse strade urbane- extraurbane periferie sono invase da cespugli di erbe infestanti con dimensioni notevoli lungo il ciglio. In considerazione all’appalto tra Ente comunale e la società AVR che prevede la raccolta dei rifiuti solidi urbani e manutenzione del verde pubblico dove sono state incrementate le spese di circa 700.000,00 euro l’anno per garantire un servizio migliore per la raccolta dei rifiuti e rendere il territorio comunale più pulito con relativo spazzamento dei quartieri con cadenza quindicinale. Pertanto si sollecita, come esponente dello scudo crociato, un tempestivo intervento per riportare quello status di dignità alle vie, alle contrade e frazioni, rammentando che il decoro urbano delle strade e del verde pubblico è il primo biglietto da visita di una città per non residenti, ma anche un diritto dei cittadini.