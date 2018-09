L’agenzia taurianovese “Pianamondo Viaggi”, che opera nel settore del turismo da oltre diciassette anni, guidata dal titolare Francesco Nania e dalla collaboratrice Maria Luisa Sposato, ha organizzato il primo evento in Calabria a bordo della Msc Seaview, una delle navi più grandi che fa rotta nel Mediterraneo. L’iniziativa, riservata a 55 clienti élite dell’agenzia, che toccherà mete come Caraibi, Mediterraneo, Emirati Arabi e Nord Europa, prevede una visita nave ed un pranzo e sarà inoltre caratterizzata dalla presenza di personaggi illustri della flotta Msc Crociere, come Francesco Manco e Francesco Madeo, che operano a stretto contatto con l’agenzia di Taurianova ormai da diversi anni. Ennesimo tassello, dunque, del percorso varato da “Pianamondo” nella gestione del turismo a bordo della navi Msc, aspetto, questo, in virtù anche del numero elevato di passeggeri che l’agenzia annualmente gestisce, che la pone ai vertici nel panorama delle agenzie della provincia reggina soprattutto per la capacità di offrire le tariffe più basse nel mercato crocieristico.