Panico alla metropolitana di Madrid, questo lunedì mattina 17

settembre, per quello che pare un incidente senza conseguenze gravi.

La stazione della linea 9 è stata evacuata dopo una piccola

esplosione che ha sprigionato fiamme e fumo dentro un vagone. Paura

tra i passeggeri che si sono accalcati verso le uscite. Altri, diverse

decine, terrorizzati dal fumo, sono scesi lungo la linea ferrata

quando i vagoni si sono stati fermati a 100 metri dalla stazione di

Príncipe de Vergara. Un altro passeggero ha usato uno degli estintori

per estinguere le fiamme, ma il suo intervento ha peggiorato la

situazione, hanno raccontato alcuni testimoni. L’estintore ha

causato più fumo nel vagone e ha aumentato la confusione. Alcuni

pensavano che fosse un atto terroristico che ha innescato la calca. Il

treno interessato, dalla linea 9 in direzione di Paco de Lucía, ha

vagoni dove i passeggeri si concentrano ammassandosi ad un’estremità.

Un portavoce del sindacato dei macchinisti, Sergio Hoyuelos, ha

spiegato che i passeggeri hanno sbloccato le porte attivando la leva

di emergenza. Fortunatamente il responsabile della sicurezza,

vedendo i passeggeri sui binari, ha reagito rapidamente e ha chiesto

al posto di comando di deviare il traffico nella direzione opposta.

Nella ressa alcune persone sono rimaste contuse, mentre nove

passeggeri sono stati trattati per crisi d’ansia e altri tre per

inalazione di fumo. Secondo quanto dichiarato dal responsabile del

SAMUR, un sistema di emergenza specializzato di Madrid, a innescare il

panico sarebbe stata la batteria di un tablet marca Airis, che avrebbe

preso fuoco in un vagone della linea 9 della metropolitana di Madrid.

I passeggeri sul treno hanno descritto quello che è successo come una

scena di un film horror. L’incidente, evidenzia Giovanni D’Agata,

presidente dello “Sportello dei Diritti

[http://www.sportellodeidiritti.org/]”, sembra accomunare gli altri

incidenti del genere avvenuti in tutto il mondo. Ora si attendono

dichiarazioni ufficiali da parte di Airis.