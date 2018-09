Gioventù Nazionale Gioia Tauro, date le incerte condizioni di voto a causa della

possibile proroga del Commissariamento, decide di astenersi da qualsiasi commento

ed osservazione riservandoci di esprimere in futuro e con certezza il nostro parere.

Il nostro intento è quello di rivedere risplendere la nostra città attraverso una

serie di interventi mirati, dietro un percorso certosino di studi ed approfondimenti

fatti con calma e parsimonia. Non vedendo questi requisiti, continueremo a lavorare

come abbiamo sempre fatto, in attesa di delucidazioni da parte del nostro Prefetto.

Un grosso in bocca al lupo alla Candidata a Sindaco del Comune di Rizziconi Antonella

Anastasi, e alla sua squadra. A loro auguriamo una campagna elettorale serena, nel

rispetto delle opinioni di tutti. Un incoraggiamento speciale, di mantenere sempre

un clima di confronto e di servizio, con coraggio ed entusiasmo.

Gioventu’ Nazionale Gioia Tauro