Noi ci siamo!Stiamo lavorando per creare le condizioni che diano un nuovo volto al Paese, donandogli centralità nel contesto territoriale e regionale. “Cittanova 4.0” è un Laboratorio di progetti concreti e di idee che mettano al centro il Cittanovese e risolvano le esigenze di un Paese che ha bisogno di tanto. Si tratta di azioni fondamentali e realizzabili, ma che necessitino della collaborazione fattiva di tutta la nostra Comunità per divenire realtà.

Ai sentimenti quali disillusione, sfiducia e disinteresse causate da quella classe politica che ha costantemente disattesole promesse, noi ci mettiamo la faccia edinsieme vi presentiamo con coraggio e determinazione un’alternativa in cui crediamo!

Abbiamo attivato un laboratorio aperto ai cittadini volenterosi, che spinti dal bene e dal legame che hanno verso Cittanova, forniscano il proprio contributo. Si tratta di un laboratorio apertoad accogliere idee e critiche costruttive e propositive, superando ogni steccato fatto di invidie e legami di opportunismo, trainato dal desiderio di voler vedere un Paese moderno, accogliente, economicamente e strutturalmente sviluppato, lo dobbiamo a noi stessi che ci viviamo, lo dobbiamo responsabilmente alle nostre future generazioni figli di Cittanova.

Crediamoci, insieme, proviamo a compiere quella rivoluzione che non si è riusciti a fare fino ad oggi. Uno scatto di orgoglio che vada oltre la mediocrità a cui abbiamo assistito, messa in atto da coloro che decantavano il “cambiamento” ed invece sono stati espressione del peggior lassismo ed di assoluta incapacità.

Siamo coscienti che nulla può cambiare e nessun progetto potrà avere successo se non faremo quadrato come comunità. Avvieremo a breve degli incontri tra noi cittadini che puntino ad unirci, convinti che la nuova campagna elettorale prevista nell’anno 2019, sarà l’occasione per ricominciare nel segno della volontà e della consapevolezza, ribaltando insieme l’attuale drammatica situazione.

Cari concittadini non vi chiediamo di seguircida semplici osservatori bensì di accompagnarci. Diventiamo costruttori del Paese che vogliamo ed insieme confrontiamoci con i Paesi limitrofi, creando una costruttiva competizione all’insegna della crescita.

La Città che vogliamo RiCostruirecome collettività pensiamo debba essere:

Una Città Intelligente: Efficientamento energetico e sostenibilità.

Una Città Conveniente: Rimodulazione della pressione fiscale per tutti e riconoscimento di sgravi ed agevolazioni ai più meritevoli.

Una Città Turistica: Rivalutazione del patrimonio artistico, della Villa Comunale, dello Zomaro e delle fiumare con la creazione di un parco fluviale a Vacale.

Città dell’Arte e dell’Artigianato, degli Artisti e degli Intellettuali: Stimolare gli artisti, gli architetti e i creativi del nostro paese e del resto d’Europa affinché lavorino a una nuova idea di Cittanova nel segno di un rinnovamento radicato comunque nella tradizione e rispettando la nostra identità. Creazione di una Accademia dell’Artigianato e dell’Arte che raccolga, tuteli e promuova le attività locali.

Una Città produttiva: Sosterremo con ogni sforzo le attività agricole a tutela delleloroproduzioni Cittanova è il Paese delle colture olivicole, agrumicole, solanacee e di tante altre produzioni che necessitano l’attenzione ed il sostegno di una classe politica amministrativa adeguata.

Una Città baricentrica: miglioramento dei collegamenti viari con le zone rurali econ i paesi limitrofi in modo da attrarre maggiori risorse economiche e possa diventare attrazione per nuovi operatori industriali.

Una Città-Università: Accordi con le Università e i Centri di Ricerca regionali e nazionali per favorire il ritorno dei nostri ragazzi. Istituzione di un “Technical Administrative Office” un polo tecnico- amministrativo che lavori esclusivamente sui progetti europei, in modo da attirare fondi da destinare allo sviluppo del nostro territorio.

Una Città Sportiva: S ostegno per le Attività sportivedi ogni disciplina e in particolare rilancio dell’atletica, disciplina quest’ultima nella quale contiamo una tradizione storica riconosciuta.

Una Città Sociale e Solidale:sostegno alle famiglie disagiate, ai diversamente abili e alle persone meno abbienti attivando azioni che migliorino situazioni drammatiche personali e di intere faglie.

Allora che fate? Come vorreste che fosse Cittanova?Costruiamola insieme!

Il Gruppo Promotore Foci – Bovalino – Catania