di Francesco Lena

La verità è un grande valore umano, se accompagnata con umiltà,

rende le persone più umane, forti, dona armonia e serenità.

La verità è luce, dona un futuro sicuro e pieno di belle novità,

illumina il nostro cammino nella vita, ci da più sicurezza e stabilità.

In questa epoca che circolano tante falsità, fa riscoprire la bellezza della

verità,

amarla e praticarla rende le persone limpide, più coraggiose nella

responsabilità.

Il grande vantaggio che ci da la verità, rende il nostro comportamento

trasparente e sano,

se accompagnata con il valore dell’onestà, è ancora migliore, dona speranza

e porta lontano.

Amare la verità, ci dona fiducia, tranquillità, ci rende più sereni e

sicuri,

ci da la forza di contribuire alla costruzione di una società più giusta,

aperta, ospitale e senza muri.

Lasciamo fiorire la verità, nelle nostre case, nelle nostre menti e nelle

nostre azioni di ogni giornata,

ci farà stare bene e ritrovare la gioia e la semplicità.

C’è bisogno i coltivare il desiderio di verità, per migliorare i nostri

umori.

rende gli uomini e donne liberi, porta pace e felicità nei nostri cuori.

Dire la verità, consente di andare in giro a testa alta, di non avere nulla

in cui rimproverarsi,

ci rende sicuramente persone più coraggiose, da meravigliarsi.

La verità, è chiara semplice e sempre il momento giusto per dirla e bisogna

essere orgogliosi,

è illuminante, porta a essere nella società, più solidali e generosi.

La verità, è un bel nutrimento dell’intelligenza,

se praticata con onestà, umiltà e semplicità, crescerà e germoglierà in

tutta l’umanità.