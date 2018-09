«È sconfortante assistere alle continue fake news di Oliverio e dei suoi

sodali del Pd, che ora cercano di far passare come un loro successo

personale il rilancio degli aeroporti di Reggio Calabria e di Crotone». Lo

dichiara la deputata del Movimento 5 Stelle Federica Dieni.

«La verità – aggiunge la parlamentare – è che il governatore della

Calabria, così come il sindaco Falcomatà, stanno cercando di andare

all’incasso rispetto a un lavoro fatto da altri, nella fattispecie dal

Movimento 5 Stelle e dalla sottoscritta. I cittadini della provincia di

Reggio e di Crotone ricordano bene chi, in questi anni, ha lottato per lo

sviluppo degli scali e chi, invece, malgrado ieri come oggi rivestisse le

più alte cariche istituzionali, ha colpevolmente nicchiato per non

ostacolare i piani di depauperamento del sistema aeroportuale calabrese

portati avanti dal precedente governo».

«Guarda caso – aggiunge Dieni –, dopo anni e anni di incertezze e di

fallimenti, solo adesso i due aeroporti possono guardare al futuro con

maggiore fiducia; e questo grazie al nuovo governo, che – su sollecitazione

dei rappresentanti locali del Movimento – ha da subito messo tra le sue

priorità il rilancio del “Tito Minniti” e del “Sant’Anna”. Sento, dunque,

di ringraziare in particolar modo il ministro dei Trasporti Danilo

Toninelli, che fin dal suo insediamento ha voluto accogliere le mie

richieste rispetto ai due scali, con risultati oggi sotto gli occhi di

tutti».

La deputata 5 stelle osserva ancora: «Sono invece squallidi i tentativi

messi in atto in queste ore dai soliti mestieranti della politica che, dopo

aver colpevolmente sonnecchiato per anni, adesso vogliono accreditarsi come

paladini di cause le quali, fosse dipeso da loro, sarebbero state

clamorosamente perse».

«Siamo evidentemente spettatori – conclude Dieni – di una campagna

propagandistica il cui scopo è quello di occultare il vero per far emergere

il falso, nella speranza che i cittadini dimentichino tutti i danni fatti

negli ultimi decenni da una classe politica inetta e spregiudicata. Il

Movimento e i suoi rappresentanti sul territorio, dal canto loro,

continueranno a lavorare per il bene della Calabria e per raggiungere altri

obiettivi come quelli realizzati a favore degli aeroporti di Reggio e

Crotone».