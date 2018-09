“Mario Oliverio si ricandida. Il 2014 aveva detto che avrebbe fatto solo

una legislatura ma, si sa, a volte il tempo cambia le opinioni.

Ciò che lascia basiti è la commedia messa su dal Presidente che ha

costretto decine di sindaci, in attesa di finanziamenti regionali, a

firmare la proposta della sua ricandidatura.

I sindaci non hanno colpe è opportuno precisarlo.

Il gran commediante è Oliverio, che non è pago di 4 anni di fallimento

totale nella gestione e ha il coraggio di dire che la Calabria non può

tornare indietro.

Con lui è tornata nel medioevo!

Siamo sicuri che proprio quei sindaci che hanno firmato e tutti gli altri

che non lo hanno fatto saranno in prima linea contro Oliverio per disegnare

una Regione diversa da quella che il “governattore ” ci lascia in eredità.”

Jole Santelli

Coordinatore Regionale

Forza Italia Calabria