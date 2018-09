Depositerò domani mattina una interrogazione per sollecitare una soluzione immediata

della situazione in cui versa l’Atp (ex Provveditorato) di Cosenza, anche a seguito

dell’ultima circolare MIUR. Il Ministero, infatti, facendo rientrare nelle rispettive

sedi scolastiche il personale docente e Ata utilizzato, ha lasciato ulteriormente

sguarnito un settore dove si registrano il maggior numero delle richieste di rientro

dei docenti titolari fuori provincia, le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni,

le immissioni in ruolo di docenti e personale tecnico amministrativo, le nomine di

docenti di sostegno e la forte mole di contenziosi aperti.

Per questo chiedo all’assessore Maria Francesca Corigliano quali iniziative ha inteso

e intende intraprendere al fine di avviare un confronto con la Dirigenza del MIUR

e della USR Calabria per individuare le soluzioni atte a mettere fine a questa situazione

incresciosa che, oltre a ledere il diritto allo studio, sta determinando disagi agli

operatori del settore e alle comunità scolastiche di quella che, per territorio,

è la quinta provincia del Paese.

Domenico Bevacqua