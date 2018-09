Sabato, alle 16.30 presso la Sala Conferenze del Polo solidale per la Legalità di Cittanova si rinnova l’appuntamento annuale con il PREMIO CITTANOVA RADICI, evento culturale ormai ben radicato nella città e nel territorio realizzato dalla Associazione Cittanova Radici.Viene riproposto, pertanto, il significato di questo evento annuale che è in pratica un monito a non disperdere il bagagliodi fatti e di esperienze costruito lungo gli anni della storia da cittanovesi illustri, geniali e laboriosi e, nel contempo, a porre l’attenzione sui contemporanei che, operando nella realtà del nostro tempo in termini positivi e propositivi,meritano di essere portati alla attenzione generale. Un aggancio, dunque, del presente ai valori del passato, ovvero due capitoli che si integrano con lo scopo da una partedi non disperdereil percorso che ci porta alle nostrepeculiarità di popolo con la sua cultura e le sue tradizioni (la “calabresità”)e dall’altra di segnalareeventi e personaggi significativi della contemporaneità.Nella presente edizione il trofeo Radici 2018 sarà conferito alla Deputazione di storia Patria per la Calabria nella persona del suo Presidente Professor Giuseppe Caridi, illustre studioso e storico. Faranno corona altri illustri premiati come la Prof.ssa Donatella Arcuri, storica e saggista, il Direttore del Complesso Bandistico di Cittanova Maestro Gianni Romano, i poeti vernacolari Riccardo Carbone, Saverio Macrì e Angelo Surace, mentre ad una significativa figura del recente passato, Fra Gabriele Girolamo Scionti, vissuto ad Albano Laziale sarà attribuito il Premio Radici alla memoria. Infine saranno segnalati con un Attestato di Benemerenza i Gruppi del Teatro popolare cittanovese molto conosciuti ed apprezzati. L’evento è patrocinato dal Comune di Cittanova nell’ambito del quale è stato presentato per la prima volta nel 2007.