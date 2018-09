“Sono particolarmente soddisfatto, si tratta di un passaggio estremamente

importante che certifica il virtuoso cammino che abbiamo intrapreso, ormai

da qualche anno, sul fronte degli investimenti e delle politiche di

sviluppo connesse ai fondi comunitari”. E’ quanto affermato dall’assessore

alla Mobilità e Trasporti, Politiche UE e Pon Metro del Comune di Reggio

Calabria, *Giuseppe Marino*, a margine della firma del protocollo d’intesa

per l’attuazione dell’Agenda Urbana avvenuta a Catanzaro nella Cittadella

regionale, fra la Regione Calabria e le Aree urbane coinvolte nel quadro

della strategia di sviluppo finanziata dal Por Calabria Fesr-Fse 2014-2020.

“A Reggio Calabria, – ha aggiunto l’assessore Marino presente a Catanzaro

su delega del Sindaco, Giuseppe Falcomatà – quale polo urbano principale

insieme a Cosenza e Catanzaro, grazie ad una dotazione finanziaria pari a

circa 40 milioni di euro, potremo avviare concretamente un programma di

lungo respiro in materia di valorizzazione e sviluppo dell’area urbana e

suburbana del nostro territorio. In virtù di questo strumento è infatti

possibile predisporre un asset di interventi mirati che hanno come

obiettivo il miglioramento degli standard qualitativi di vita, partendo dai

servizi pubblici urbani, fino al risparmio energetico, dal rilancio delle

fonti rinnovabili, al contrasto al disagio sociale e alla povertà. Stiamo

portando avanti – ha evidenziato l’assessore – un’azione politica che fa

dell’inclusività e della strategia integrata i propri punti di riferimento,

attraverso il coinvolgimento del tessuto sociale e produttivo. E’ su questo

modello di governance che intendiamo puntare, con il chiaro obiettivo di

rendere Reggio Calabria un luogo attrattivo in cui è possibile attuare uno

sviluppo sostenibile che abbracci il centro e le periferie. Grazie a queste

risorse – ha concluso Marino – possiamo intervenire sui segmenti operativi

individuati nella strategia urbana per Reggio Calabria, ovvero

competitività dei sistemi produttivi, energia sostenibile e qualità della

vita, inclusione sociale, formazione e apprendimento permanente. Con

l’avvio della fase operativa dell’Agenda Urbana abbiamo rafforzato,

notevolmente, l’intero quadro dei programmi di intervento già previsti con

il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, il Pon Metro, il Pon

Governance, il Poc, il Pon Inclusione, il Patto per il Sud e il Decreto

Reggio”.