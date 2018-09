FIRMO – La comunità di Firmo è nuovamente messa alla prova dall’azione di

balordi che, senza ritegno, si sono introdotti nel cimitero di Firmo,

normalmente aperto nelle ore diurne per consentire ai cittadini la visita

ai propri cari, e hanno fatto razzia di sotto vasi in rame. Così, dopo

l’incendio dello scorso mese di luglio all’isola ecologica,

l’amministrazione comunale di Firmo, guidata dal sindaco Gennarino Russo,

torna a fare i conti con le azioni di malfattori senza scrupoli.

«Siamo decisamente indignati per quanto accaduto -afferma il primo

cittadino- e abbiamo segnalato la cosa alla Polizia Municipale mentre la

Stazione dei Carabinieri di Lungro era stata già allertata e aveva fatto un

sopralluogo per capire l’entità del furto. Sappiamo quanto il rame faccia

gola per il mercato che ci sta attorno, ma al di là del danno materiale

-sottolinea Russo- quello che ci segna come comunità è che questo furto

avvenga in un luogo da tutti ritenuto sacro e come tale dovrebbe essere

preservato da azioni di questo genere». E nel ribadire la “ferma e assoluta

condanna” nei confronti di chi ha commesso il gesto, il sindaco precisa

come quanto accaduto rafforzi la convinzione dell’amministrazione a dover

fornire anche l’area cimiteriale di telecamere per la videosorveglianza.

«Pensavamo non fosse necessaria -lamenta- ma evidentemente non è così». E

aggiunge: «Tutto questo avviene in un momento particolare per la nostra

comunità, alla fine della stagione estiva con tutta una serie di attività.

Mentre da un lato siamo impegnati a far emergere il nostro paese,

dall’altro accade qualcosa per opera di ignoti balordi che distruggono

l’immagine della comunità. In particolare -spiega- siamo in una fase in cui

stiamo lavorando per il recupero e la valorizzazione del centro storico

partecipando al bando per i Borghi autentici d’Italia. Con questo, infatti,

vogliamo recuperare l’area dell’ex convento dei Domenicani, dove doveva

sorgere un teatro. Inoltre il progetto prevede anche la realizzazione del

distretto dell’Arberia insieme alle altre comunità arbëreshe della zona e

fare del convento dei Domenicani un centro per tutto il territorio. A ciò

si aggiunge anche il recupero dell’area della villetta comunale. Questi

vili gesti, quindi, crediamo che squalifichino l’azione amministrativa e

l’immagine di un paese che, invece, merita di essere promossa e

incentivata».