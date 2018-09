La rinomata Scuola “F.K.K.S.” di Karate Shotokan tradizionale di Francavilla Fontana (BR), diretta dal Maestro Cosimo Dario Piro, ed affiliata “G.K.S.I.F. ITALIA”, ha scelto Taurianova per avviare, in linea con i principi fondamentali dell’antica Arte Marziale giapponese, un corso pratico divulgativo rivolto al tema della sicurezza femminile, dato il problema sempre più attuale ed emergente della violenza sulle donne. Il corso di difesa personale femminile, totalmente gratuito, codificato secondo i principi del karate tradizionale e sfruttando parte dell’arsenale tecnico più idoneo alle esigenze femminili, si svolgerà nella palestra “Pentathlon Fitness Asd” di Taurianova, a cura di uno degli istruttori della Scuola pugliese, Cintura Nera 3° Dan. Il corso, che la Scuola desidera far conoscere come “P.S.I.D. – Protocollo Sicurezza Individuale Donna”, è aperto a sole donne dai 15 anni in su e si articola in 4 lezioni da circa un’ora e mezza ciascuna.

Questo non intende sostituire un percorso di studio dell’Arte Marziale, (che laddove venga affrontato in maniera seria e duratura permette davvero di fronteggiare gran parte delle situazioni di pericolo cui una persona può incappare nella propria quotidianità), ma pur permettendo la conoscenza delle primissime tecniche di base dell’Arte, mira invece ad approcciare l’attivazione del cosiddetto “Combat Mindset Switch”. Attraverso cenni di fisiologia e psicologia del combattimento, tattica e strategia, si forniranno degli strumenti di base utili soprattutto alla riscoperta delle proprie risorse e alla prevenzione del pericolo. Del programma, accuratamente studiato e redatto in base allo studio della casistica reale, faranno quindi parte i concetti di autostima, motivazione, tactical scanning, vittimologia, combat stress reaction, nozioni di diritto in tema di legittima difesa, nonché vera e propria pratica contro aggressioni varie (prese, bloccaggi, catture, molestie, percosse, violenza verbale, violenza psicologica, ecc).

Il corso di difesa femminile, avrà inizio il 16 ottobre, alle 19, e darà la possibilità, a tutte le donne che ne prenderanno parte, di approcciarsi praticamente al mondo del karate e della difesa, partecipando in prima persona alle simulazioni di presentazione preparate dall’istruttore che, oltre ad essere Cintura Nera 3° Dan, si è perfezionato in Psicologia e Fisiologia del Combattimento e specializzato in tecniche di difesa personale femminile e per operatori di FF.PP. Lo scopo del corso è anche quello di avvicinare le donne ad una disciplina marziale troppo spesso vilipesa, ritenuta lontana dal mondo femminile, così da poter sperimentare l’apertura di un possibile corso annuale di KARATE SHOTOKAN vero e proprio, con tesseramenti e sessioni d’esame federali. Per qualsiasi informazione o per conoscere tutte le date del corso, ci si può rivolgere direttamente alla Segreteria della palestra PENTATHLON FITNESS ASD di Taurianova, sita in via Circonvallazione Nord, oppure telefonare alla stessa, al numero 0966-611291.