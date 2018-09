Prenderà il via ancora una volta in riva allo Stretto la nuova stagione delle Polisportive Giovanili Salesiane calabresi. Sarà la Casa di Spiritualità “Santa Maria Porto di Pace” di Arghillà, quartiere della periferia nord di Reggio Calabria, ad ospitare – domenica 23 settembre 2018 – l’Assemblea dei dirigenti-quadri, appuntamento fisso di ogni anno per presentare alle associazioni, agli alleducatori ed ai volontari, tutte le attività sportive, ricreative e formative promosse dal Comitato Regionale.

I lavori assembleari si apriranno alle ore 9.00 e si concluderanno nel pomeriggio alle ore 16.00. Nel corso del meeting sarà allestito un front office per offrire a tutti i partecipanti un supporto utile ad attuare correttamente le procedure di affiliazione e tesseramento per la stagione sportiva 2018-2019.

«Quest’anno – anticipa il Presidente delle PGS Calabria, Demetrio Rosace – rivolgeremo uno sguardo più attento alle attività sportive, motore imprescindibile del nostro contesto, con piccoli accorgimenti nella gestione dei regolamenti e dei campionati. Abbiamo, inoltre, ampliato l’offerta introducendo i campionati anche per gli atleti più piccoli senza mai prescindere dalle giornate festa, nostro fiore all’occhiello. Non mancheranno le attenzioni ai nostri alleducatori che da quest’anno, oltre all’ordinario piano formativo previsto con i campi scuola, avranno l’opportunità di frequentare durante la stagione sportiva tirocini e corsi abilitanti secondo il principio imprescindibile della formazione continua e di qualità. Infine, porteremo nuovamente le Pigiessiadi nel cuore della Calabria, a Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, incentivando la partecipazione di tutti con tante agevolazioni e importanti bonus-voucher per le squadre più meritevoli. Sarà certamente una stagione ricca di piacevoli sorprese».

Per ulteriori informazioni e per il programma dettagliato dell’assemblea è possibile consultare la pagina facebook “PGS Calabria”.