“L’aumento selettivo dell’Iva, allo studio in queste ore da parte del

Governo in vista della legge di bilancio 2019, produrrebbe uno choc

terribile per le famiglie e i produttori agricoli, determinando un

effetto recessivo sulla nostra economia che stenta ancora a riprendersi.

Sarebbe proprio un bel modo di essere dalla parte degli italiani.

Preoccupa che all’interno del Governo non vi sia chiarezza su una

questione tanto importante: Salvini dice una cosa, il viceministro

Garavaglia un’altra e Conte un’altra ancora. Quanto di peggio ci possa

essere.

L’aumento dell’Iva riguarderebbe essenzialmente i prodotti di prima

necessità dell’agroalimentare, le eccellenze italiane, apprezzatissime

nel mondo, che verrebbero colpite in modo assolutamente inaccettabile.

L’incremento delle aliquote di questi beni arrecherebbe, innanzitutto,

un danno pesantissimo alle famiglie e in modo particolare a quelle più

disagiate che, oltre agli svantaggi derivanti dalla crisi economica

ancora in atto, si troverebbero ad affrontare le ulteriori spese

relative all’aumento dell’IVA sui prodotti agricoli ed agroalimentari.

Sarebbe una vera bastonata per il mercato agroalimentare. Una scelta che

farebbe entrare in crisi molte delle nostre aziende agricole,

giacpenalizzate dalla riduzione dei consumi alimentari.

A nessuno di noi sfugge che nel corso della passata legislatura, le

scelte dei governi centro sinistra in materia fiscale si sono sempre

orientate verso un alleggerimento del carico fiscale in agricoltura, mai

immaginando di rivedere al rialzo l’IVA sui prodotti agricoli.

L’eliminazione dell’IMU agricola e i tagli dell’Irpef hanno aumentato

notevolmente i vantaggi per il mondo produttivo del settore

agroalimentare. Oggi colpire l’agricoltura significa colpire uno dei

settori economicamente prevalenti e trainanti di tutta l’economia

italiana.