Svelati i nomi dei 25 autobus acquistati con il Pon Metro all’interno dell’evento tenutosi questa mattina presso piazzale Atam di Largo Botteghelle, inserito all’interno delle attività della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, organizzate dall’Assessorato alla Mobilità retto da Giuseppe Marino per mezzo dello sportello Europe Direct, Ufficio Stampa, Valorizzazione Beni Culturali e Marketing Atam.

Insieme all’Au di Atam Francesco Perrelli tantissimi i rappresentanti del mondo produttivo, sportivo e culturale della città che hanno fatto quadrato attorno a questo simpatico evento.

Dall’interno di un processo partecipativo inaugurato lo scorso aprile, cittadini, utenti di Atam e studenti hanno lanciato più di 200 proposte indicando il nome che avrebbero voluto dare a 25 autobus Pon Metro

Irene Calabrò nelle vesti di Assessore alla partecipazione del Comune di Reggio Calabria, a nome dell’amministrazione comunale ha ringraziato quanti: “sono stati protagonisti di un metodo, quello della partecipazione, divenendo strumento e portavoce di tanti messaggi positivi”.

“Dare un nome – ha detto Irene Calabrò – aumenta il rispetto per le cose e per gli altri. In particolare le scelte proposte dai reggini evidenziano la voglia e il recupero della nostra identità e delle nostre radici. ”

Tra i nomi scelti, spazio ai colori di Reggina e Viola (presenti oggi con i loro presidenti Praticò e Coppolino), ad alcuni siti archeologici e culturali cittadini ( Mura greche, Castello aragonese, Angelo tutelare) a specificità del territorio ( come Bergamotto, Annona, igt Pellaro e Arghillà), ma anche un importante riconoscimento alle origini magno greche di Reggio Calabria.

Grazie all’apporto dello studente del Liceo Classico Campanella, Giovanni Polimeni che attraverso il sito della partecipazione civica http://iopartecipo.reggiocal ha proposto e condiviso i nomi delle antiche colonie magno greche evidenziando: “ la necessità di porre al centro dell’attenzione la nostra storia ed il nostro passato nobile e fiorente, sia per risvegliare quanti disperano della nostra terra sia per dare una spinta al turismo storico-culturale nel nostro territorio, in concomitanza con la crescente importanza che sta assumendo il Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria”.

La settimana della mobilità continua venerdì 21 settembre con il tavolo “Reggio Calabria verso la multimodalità” ( Urban Center di Reggio Calabria- via T. Campanella 35- dalle ore 17,30), dove tra l’altro sarà presentato il progetto di bike sharing cittadino di prossima attuazione.

Per proporre idee e iniziative visita http://iopartecipo.reggiocal.

Per la lista integrale dei 25 nomi cerca @comunerc su Facebook.