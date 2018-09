TAURIANOVA – Si è svolta questa mattina una riunione in Comune per dirimere la questione della stabilizzazione del personale ex Lsu-Lpu. La maggioranza comunale, capitanata dal sindaco Scionti, ha incontrato le organizzazioni sindacali ed una rappresentanza di lavoratori per completare il percorso che porta ad una risoluzione della problematica. L’intento comune di porre fine ad un calvario per il bacino ex Lsu-Lpu che si protrae da più di vent’anni ha portato i soggetti coinvolti nella discussione a definire le strategie da adottare per provvedere a mettere nero su bianco il contratto di lavoro a tempo indeterminato per gli operai che prestano servizio al Comune.

L’analisi dei punti messi sul tavolo, che dovranno tradursi nell’inserimento nel personale dell’ente dei lavoratori in attesa di stabilizzazione, in concomitanza anche con il fatto che entro il 25 settembre le amministrazioni comunali dovranno pianificare i piani triennali di fabbisogno della propria pianta organica, portano dritti all’impiego di fondi comunali e all’impegno concreto dei vertici regionali per chiudere finalmente questa pagina di precariato. Nei prossimi giorni, dunque, dopo la valutazione da parte delle organizzazioni sindacali dei criteri e dei numeri che saranno forniti dalla maggioranza, vi sarà l’incontro finale che potrebbe portare le novità tante attese dai lavoratori.