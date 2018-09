«Un mese fa la Calabria ha assistito inerme a una tragedia assurda che non può essere

dimenticata. Per questo chiedo a tutti i colleghi senatori di dedicare un minuto

di silenzio alle vittime della tragedia delle Gole del Raganello. Sono vicino alle

famiglie in un giorno cos’ delicato e a loro va il mio abbraccio e il ricordo di

tutto il Senato della Repubblica».

Così a conclusione dei lavori il senatore Marco Siclari ha chiesto la parola per

commemorare e ricordare le vittime che solo un mese fa hanno perso la vita in Calabria

chiedendo all’intera aula un minuto di silenzio.