Sembra che alcune persone siano così disperate che per racimolare

qualche soldo in più stiano navigando su internet per vendere i

propri reni. Un giornalista svizzero ha addirittura scoperto su una

pagina di internet un singolare annuncio apparso sul sito

www.ricardo.ch e che è stato prontamente rimosso: «Vendesi rene in

ottime condizioni, 100’000 franchi ed è vostro». È questa la

bizzarra descrizione di un’asta aperta recentemente su Ricardo.ch, il

più importante sito internet svizzero di vendita all’asta. Si parte

da 50’000 franchi per un prezzo d’acquisto istantaneo di 100’000. «Io

ho i debiti e per questo metto in vendita uno dei miei reni. Non ho

mai fumato, non bevo alcolici, mangio sano e mi esercito regolarmente.

Se hai domande contattami pure, ti risponderò a breve». L’asta, che

è stata disattivata ieri in mattinata dal team di Ricardo sarebbe

dovuta rimanere aperta fino al 29 settembre. Il motivo del blocco è

presto detto: «Vendere parti del corpo su Ricardo.ch è contro il

regolamento», ha spiegato alla stampa il portavoce Simon Marquard,

«Ce l’hanno segnalata e noi l’abbiamo chiusa, l’effrazione è

evidente. Certo, non è proprio chiaro se fosse seria o meno…». La

piattaforma d’aste online si trova quotidianamente alle prese con gli

spiritosi: «C’è chi ha provato a vendere sua sorella perché cantava

troppo forte», continua Marquard, «si divertono in molti a tentare

di forzare il limite di ciò che è permesso o meno». La vendita di

organi è illegale in quasi tutti i paesi, con pene variabili che

vanno da stato a stato, ricorda Giovanni D’Agata, presidente dello

“Sportello dei Diritti [http://www.sportellodeidiritti.org/]”. Al

di là delle sanzioni, a rischiare gravemente per la propria salute

sono sia i potenziali venditori che i percettori che si sottopongono a

un intervento chirurgico nel malfamato mondo del mercato nero della

chirurgia, un settore controllato in tutto il pianeta da parte di

bande criminali.