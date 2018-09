Pd, circoli della Locride: “Ripartiamo dalla Festa de l’Unità per discutere tra la gente”

Ritornare sui territori e tra la gente per un confronto pubblico sui temi dei diritti negati, della società paritaria, delle opportunità di studio e lavoro in Calabria, sul peso della ripresa economica dentro l’emergenza sociale, sulla crisi dei partiti e sulle nuove forme di partecipazione democratica. Ne discuteremo durante la festa de l’Unità dei Circoli della Locride, domenica 23 e lunedì 24 settembre a Siderno, nei giardini della biblioteca comunale, insieme a rappresentanti politici ed istituzionali, amministratori locali, dirigenti politici ad ogni livello, rappresentanti del mondo sindacale, esperti in economia, con l’ausilio dei Giovani Democratici e di moltissimi giovani volontari che hanno scelto di aderire al Partito Democratico al prossimo tesseramento.

In un momento di oggettiva difficoltà politica, come circoli cittadini e con il sostegno della federazione metropolitana guidata da Giovanni Puccio, abbiamo deciso di organizzare questa festa comprensoriale per riunire la nostra comunità e riprendere insieme il cammino di democrazia ed ascolto che il nostro statuto ci indica e lo abbiamo fatto tornando a spalancare le nostre porte alla discussione, al confronto e alla condivisione fin dalle fasi organizzative. Incontrarsi, discutere, ascoltare, confrontarsi e decidere insieme è la nostra idea di riscatto per una comunità forte e determinata, ma azzoppata da anni di scelte distanti dalle esigenze dei territori e dai militanti. Coniugando la saggezza delle esperienze e l’entusiasmo dei giovani dirigenti e volontari abbiamo costruito un programma che vedrà coinvolti il presidente della Giunta regionale della Calabria, Mario Oliverio ed il presidente del Consiglio regionale, Nicola Irto; i deputati Enza Bruno Bossio e Antonio Viscomi; l’assessore regionale al Bilancio e Personale, Mariateresa Fragomeni; i capigruppo regionale e metropolitano del Partito Democratico, Sebi Romeo e Caterina Belcastro; i consiglieri regionali e metropolitani del Partito Democratico, Mimmo Battaglia e Nino Castorina; il sindaco della Città Metropolitana, Giuseppe Falcomatà; politici di lunga militanza come Demetrio Battaglia e Mariagrazia Laganà; i rappresentanti territoriali in direzione nazionale del Partito Democratico e dei Giovani Democratici, Marco Schirripa e Michela Chindamo, ed i rispettivi coordinatori metropolitani, Giovanni Puccio e Katia Tripodo; la sindacalista Mimma Pacifici della Cgil; sindaci, segretari di circolo e militanti del Partito Democratico e dei Giovani Democratici. Il villaggio democratico aprirà domenica 23 settembre alle ore 11.00 con il dibattito “Migrazioni e opportunità di studio e lavoro in Calabria” a cura dei Giovani Democratici e con le conclusioni dell’on. Antonio Viscomi, seguirà aperitivo a prezzo democratico; alle 16.00 è previsto uno spettacolo teatrale in vernacolo dal titolo “Fidanzamento a sorpresa” a cura dell’associazione teatrale “IL SORRISO”; alle 17.30 ci sarà la discussione su “Diritti negati e società paritaria” che verrà conclusa dall’on. Enza Bruno Bossio e alle 19.00 tratteremo il tema “Calabria, la percezione della ripresa dentro l’emergenza sociale”, confronto che vedrà le conclusioni del presidente Mario Oliverio ed a cui seguirà il concerto di Manuela Cricelli che canterà Rino Gaetano insieme alla sua band. Durante lo spettacolo musicale i circoli offriranno ai presenti un dolce, accompagnato da liquori del territorio. Lunedi 24 settembre il villaggio democratico aprirà le sue porte alle 16.00 con il 1° torneo di burraco “Pd Locride”, a seguire il dibattito “Crisi della forma partito e nuove modalità di partecipazione democratica” che verrà concluso da Giovanni Puccio e Nicola Irto e lo spettacolo musicale Cantastò di Nino Racco, un viaggio tra le canzoni popolari e la canzone d’autore, da Modugno a Guccini, passando per Gaber, Pasolini e Tenco.

Durante la festa, presso lo stand del Partito Democratico, sarà possibile sottoscrivere la proposta di legge di iniziativa popolare per l’introduzione dell’insegnamento di educazione alla cittadinanza, come materia con voto autonomo, nei curricula scolastici di ogni ordine e grado.

All’interno del villaggio democratico, inoltre, sarà allestita un’area gastronomica ed un’area espositiva dei prodotti tipici del territorio, aperte domenica e lunedì.

Coordinamento dei circoli della Locride