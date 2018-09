Metrotramvia, Morra (M5S): “La questione è nelle mani del Ministro Costa”

«La metrotramvia è da oggi all’attenzione del Ministro Costa,

l’interrogazione depositata insieme ai colleghi della commissione ambiente

porta alla luce gli spunti utili a riconsiderare la fattibilità dell’opera»

– lo afferma in una nota il Sen. Nicola Morra del MoVimento 5 Stelle, che

nella seduta di ieri al Senato ha consegnato alla Presidenza

l’interrogazione parlamentare sulla metrotramvia di Cosenza.

«Abbiamo chiesto al Generale Costa se sia possibile considerare

l’annullamento della gara di appalto, poiché – prosegue nella nota il

pentastellato che ne spiega le eccezioni sollevate nell’interrogazione ora

nelle mani del Ministro – fu aggiudicata senza aver prorogato l’esclusione

della procedura di valutazione d’impatto ambientale nei tempi previsti»

Il Senatore della città bruzia racconta il motivo per cui ha deciso

d’interpellare il Ministro dell’ambiente Sergio Costa: «all’interno del

progetto definitivo della metrotramvia l’area denominata “Orto Botanico” –

sito d’interesse comunitario – appare più piccola di quanto risulti dalla

cartografia ufficiale del Ministero dell’Ambiente, mentre le zone limitrofe

– definite “zone cuscinetto” – non risultano essere state considerate in

alcun modo, nè risulta essere stata presa in considerazione la necessità di

garantire un “corridoio ecologico” con il contiguo sito d’interesse

comunitario “Bosco di Mavigliano” come previsto dalla Rete Natura 2000

nonché dalla Direttiva “Gabitat” 92/43/CEE»

Morra conclude: «Questo atto rappresenta la volontà esplicita dei cittadini

che già da tempo si sono espressi sull’utilità dell’opera attraverso una

petizione popolare. Anche il sindaco Occhiuto utilizzò la raccolta firme

per la propria propaganda elettorale tradendo subito dopo la fiducia che

gli era stata accordata. Il coinvolgimento del Ministro Costa ha

l’obiettivo di ridare dignità e fiducia ai cittadini facendoli sentire

parte attiva e centrale nella vita politica del proprio territorio»