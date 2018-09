Attivisti in Movimento Rocca Imperiale propongono mercatino dell’usato

Il Gruppo “Attivisti in MoVimento Rocca Imperiale” ha proposto al Comune di Rocca Imperiale, un mercatino dell’usato, da svolgersi magari una volta al mese , dove ognuno potrà esporre e vendere oggetti antichi, articoli usati o seminuovi, tipo: mobiletti, attrezzi, oggetti esotici, giocattoli, libri, dischi, vestiti, mobili, elettronica, oggetti da collezionismo, articoli per la casa il giardino il tempo, insomma tutte quelle cose ed oggetti, che non servono più e sono d’ingombro e che hanno caratterizzato le nostre vite e le nostre culture. Sarebbe anche un’occasione per far conoscere ai nostri figli e ai nostri nipoti, di come senza tutta la tecnologia odierna, ci si arrangiava un tempo, dove ogni monile e attrezzo poteva fare la differenza. Oltretutto sarebbe un’occasione d’incontro per ricordare i vecchi tempi. Questo mercatino potrebbe svolgersi dall’autunno alla primavera, visto che l’afflusso estivo è terminato. Sarebbe anche utile all’economia locale , in quanto porterebbe ogni più persone a visitare il nostro territorio e che quindi potrebbe veder crescere i propri guadagni. In più sarebbe un aiuto all’ambiente in quanto scegliendo oggetti usati si riduce l’accumulo di nuovi oggetti e quindi anche risparmio nello smaltimento dei rifiuti. E sarebbe anche complementare, se all’ interno del mercatino, si potesse creare anche un’area dove poter esporre prodotti tipici del posto. Gli attivisti in Movimento di Rocca Imperiale, certi di poter avere riscontro positivo da parte dell’amministrazione, si mettono a disposizione per incontrarla e per discutere su come poter realizzare questo progetto.

Attivisti in Movimento Rocca Imperiale

Addetta stampa incaricata

Di Lazzaro Dalila