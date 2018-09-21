Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Menu
Torna su

Torna su

 
Catanzaro
 

La Guardia di Finanza celebra San Matteo Stamattina a Catanzaro una santa messa per il patrono del Corpo

La Guardia di Finanza celebra San Matteo Stamattina a Catanzaro una santa messa per il patrono del Corpo
Testo-
Testo+
Commenta
Stampa

QUESTA MATTINA, NELLA CHIESA DEL S.S. ROSARIO DI CATANZARO, L’ARCIVESCOVO DELLA DIOCESI DI CATANZARO – SQUILLACE, S.E. MONS. VINCENZO BERTOLONE, HA CELEBRATO UNA SANTA MESSA NELLA RICORRENZA DI SAN MATTEO, APOSTOLO ED EVANGELISTA, PATRONO DELLA GUARDIA DI FINANZA. LA LITURGIA EUCARISTICA, CONCELEBRATA, ALTRESÌ, DAL CAPO SERVIZIO ASSISTENZA SPIRITUALE DEL CORPO, DON IGNAZIO IACONE, DAI CAPPELLANI MILITARI ED ALCUNI SACERDOTI DELLA CITTÀ, È STATA ANIMATA DAL CORO DELLA DIOCESI DI CATANZARO. ALLA FUNZIONE RELIGIOSA HANNO PRESO PARTE LE MASSIME AUTORITÀ CIVILI E MILITARI REGIONALI, UN FOLTA RAPPRESENTANZA DI MILITARI DEL CORPO CHE OPERANO NEL CAPOLUOGO, NONCHÉ UNA DELEGAZIONE DI FIAMME GIALLE IN CONGEDO DELLE SEZIONI A.N.F.I. DI CATANZARO E LAMEZIA TERME. AL TERMINE, IL COMANDANTE REGIONALE CALABRIA, GENERALE DI DIVISIONE FABIO CONTINI, HA RINGRAZIATO E SALUTATO TUTTI GLI INTERVENUTI

Condividi su Google+ Condividi su Pinterest

Partecipa alla discussione

AmbientiamociVedi
di Pino Romeo
Diario di viaggio in CalabriaVedi
di Francesco Fontana
L'affondoVedi
di Luigi Longo
L'oncologo RispondeVedi
di Giuseppe Curigliano
La lanterna di DiogeneVedi
di Giuseppe Larosa
Le ricette dello chef ZitoVedi
di Alessandro Zito
Lo Psicoterapeuta onlineVedi
di Salvatore Panza
Lo sportello dei dirittiVedi
di Giovanni D'agata
Medicina Estetica e Oncologia MammariaVedi
di Domenico Amuso
Sakura 2DVedi
di Mirco Spadaro
Scompartimento ItaliaVedi
di Giampiero De Luca
Sorrisi e paroleVedi
di Natalino Russo
Sparo a zeroVedi
di Giovanni Cardona
Tradizioni e proverbi in CalabriaVedi
di Vittorio Savoia
Viaggi nella Calabria (S)conosciutaVedi
di Antonio Riefolo