La Guardia di Finanza celebra San Matteo Stamattina a Catanzaro una santa messa per il patrono del Corpo
QUESTA MATTINA, NELLA CHIESA DEL S.S. ROSARIO DI CATANZARO, L’ARCIVESCOVO DELLA DIOCESI DI CATANZARO – SQUILLACE, S.E. MONS. VINCENZO BERTOLONE, HA CELEBRATO UNA SANTA MESSA NELLA RICORRENZA DI SAN MATTEO, APOSTOLO ED EVANGELISTA, PATRONO DELLA GUARDIA DI FINANZA. LA LITURGIA EUCARISTICA, CONCELEBRATA, ALTRESÌ, DAL CAPO SERVIZIO ASSISTENZA SPIRITUALE DEL CORPO, DON IGNAZIO IACONE, DAI CAPPELLANI MILITARI ED ALCUNI SACERDOTI DELLA CITTÀ, È STATA ANIMATA DAL CORO DELLA DIOCESI DI CATANZARO. ALLA FUNZIONE RELIGIOSA HANNO PRESO PARTE LE MASSIME AUTORITÀ CIVILI E MILITARI REGIONALI, UN FOLTA RAPPRESENTANZA DI MILITARI DEL CORPO CHE OPERANO NEL CAPOLUOGO, NONCHÉ UNA DELEGAZIONE DI FIAMME GIALLE IN CONGEDO DELLE SEZIONI A.N.F.I. DI CATANZARO E LAMEZIA TERME. AL TERMINE, IL COMANDANTE REGIONALE CALABRIA, GENERALE DI DIVISIONE FABIO CONTINI, HA RINGRAZIATO E SALUTATO TUTTI GLI INTERVENUTI
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